Merz Kijevben újabb 1,35 milliárd eurós támogatást ígért Ukrajnának

Másodszor ment Kijevbe vasárnap Friedrich Merz német kancellár, és egy újabb, 1,35 milliárd eurós német támogatási csomagot jelentett be Ukrajnának – írja a FAZ. A bejelentett csomagból egymilliárd euró katonai segítség, 350 millió pedig az orosz támadásokban érintett ukrán energiaszektor támogatására megy.
A katonai csomag legfontosabb eleme a speciális elfogó drónok közös, német-ukrán gyártása, ezekkel az egyre többször bevetett, am korábbiaknál jóval nagyobb sebességű orosz sugárhajtású drónokat próbálják lelőni. Merz szerint ezen a területen az elmúlt hetekben jelentős technológiai áttörést értek el, most pedig a gyártást is felpörgetik. A Reuters kormányzati forrásai szerint több mint 15 ezer elfogó drónról lehet szó.
Merz látogatását orosz fenyegetések és egy újabb kijevi dróntámadás kísérte. A kancellár azt mondta, ez nem fogja megfélemlíteni Németországot, majd Zelenszkijjel együtt felkereste a kijevi Tudományos Akadémia épületét, amit egy hete ért dróntámadás. A német kancellár a helyszínen megint felszólította az orosz elnököt a háború befejezésére: „Putyin úr, állítsa le ezt az értelmetlen háborút!” - mondta, azt hangsúlyozva, hogy lehet tárgyalni, de ehhez előbb le kell állítani az ukrán polgári lakosság és infrastruktúra elleni támadásokat.
Putyin szerint az ukránoknak nincs ellenszere az új orosz sugárhajtású drónok ellen. Ez ebben a formában nem igaz, viszont a sugárhajtású drónok tömeges támadásaival Oroszország olyan drága eszközök használatára kényszeríti Ukrajnát, amelyekkel hosszú távon nem tud gazdaságosan védekezni.