Merz Kijevben újabb 1,35 milliárd eurós támogatást ígért Ukrajnának

Másodszor ment Kijevbe vasárnap Friedrich Merz német kancellár, és egy újabb, 1,35 milliárd eurós német támogatási csomagot jelentett be Ukrajnának – írja a FAZ. A bejelentett csomagból egymilliárd euró katonai segítség, 350 millió pedig az orosz támadásokban érintett ukrán energiaszektor támogatására megy.

A katonai csomag legfontosabb eleme a speciális elfogó drónok közös, német-ukrán gyártása, ezekkel az egyre többször bevetett, am korábbiaknál jóval nagyobb sebességű orosz sugárhajtású drónokat próbálják lelőni. Merz szerint ezen a területen az elmúlt hetekben jelentős technológiai áttörést értek el, most pedig a gyártást is felpörgetik. A Reuters kormányzati forrásai szerint több mint 15 ezer elfogó drónról lehet szó.

Merz Zelenszkijjel az ukrán tudományos akadémia dróntámadásban megsérült épülete előtt. Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance via AFP

Merz látogatását orosz fenyegetések és egy újabb kijevi dróntámadás kísérte. A kancellár azt mondta, ez nem fogja megfélemlíteni Németországot, majd Zelenszkijjel együtt felkereste a kijevi Tudományos Akadémia épületét, amit egy hete ért dróntámadás. A német kancellár a helyszínen megint felszólította az orosz elnököt a háború befejezésére: „Putyin úr, állítsa le ezt az értelmetlen háborút!” - mondta, azt hangsúlyozva, hogy lehet tárgyalni, de ehhez előbb le kell állítani az ukrán polgári lakosság és infrastruktúra elleni támadásokat.