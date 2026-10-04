A sugárhajtású drónokkal az oroszok nemcsak az ukrán lakosságot terrorizálják, hanem az ukrán katonai költségvetést is nyomasztják

Néhány nappal ezelőtt a szentpétervári Nemzetközi Kulturális Fórumon Vlagyimir Putyin arról beszélt, hogy Ukrajna gyengeségből szorgalmaz „légi tűzszünetet”, főként azért, mert tart Oroszország új, sugárhajtású drónjaitól. Az orosz elnök szerint ugyanis Kijevnek nincs ellenszere ezekkel szemben.
A „légi tűzszünet” azt jelentené, hogy a felek kölcsönösen leállítják a frontvonalak mögötti energetikai és közlekedési célpontok elleni támadásokat. Putyin értelmezésében Kijev kizárólag azért kérte ezt, mert sebezhető az infrastruktúrája.
„Úgy tűnik, különösen arra van szükségük, hogy leálljunk a modern »Geránjainkkal« végrehajtott csapásokkal. Legalábbis egyelőre nincs módjuk arra, hogy védekezzenek ellenük – nincs ellenszerük.”
Pár ezer kilométerrel arrébb, Ukrajnában a már a nap huszonnégy órájában folyó támadások következtében az üzleti élet, az állami intézményrendszer működése és általánosságban a hétköznapi élet is több fennakadással küszködik, mint 2022 februárja óta bármikor. Az elmúlt hetekben orosz drónok élelmiszer- és gyógyszerraktárakat, benzinkutakat, valamint adatközpontokat is célba vettek, ami alapján arra lehet következtetni, hogy az ellátási láncok mellett a tél előtt még az internetkapcsolat szétrombolására is rámennek, elemzők szerint legalább részben azért, hogy a harctéri előrenyomulás hiányát egyensúlyozzák. Mindezzel párhuzamosan az ukránok is fokozták az orosz hátország elleni támadásaikat.
Néhány nappal ezelőtt óriási fekete füstoszlop szállt fel Kijev belvárosából, amikor délután orosz sugárhajtású drónok csapódtak a Nemzeti Tudományos Akadémiába és egy nagy egészségügyi központba. Látványos videófelvételek tucatjai készültek arról, ahogy az akadémia alkalmazottai az épület legfelső emeletének ablakain át kétségbeesetten elmenekülnek a lángok elől. A Kreml a támadás napján azt mondta, hogy Ukrajna „megfizeti az árát” annak, hogy továbbra is támadásokat indít Oroszország ellen, és hogy az orosz erők „azokat a célpontokat támadják, amelyeket megfelelőnek tartanak”.
A „modern Geránok” alatt Putyin feltehetően a sugárhajtású drónok új generációját érti, amelyeket akár szegény ember robotrepülőgépeinek is lehetne nevezni, az új modellek nagyobb sebessége és manőverezőképessége miatt kezd elmosódni a határ drónok és robotrepülőgépek között. Jelenleg az a legfőbb különbség a kettő között, hogy a drónoknak (még) rövidebb a támadási hatótávolságuk, jóval kisebb robbanófejet hordoznak, és érzékenyebbek a zavarórendszerekre. Viszont ahogy még később visszatérünk rá, kategóriákkal olcsóbbak a robotrepülőknél.
A számok magukért beszélnek: Szerhij Koretszkij miniszterelnök szerint az oroszok augusztusban több mint 2800, szeptember első három hetében pedig 2100 sugárhajtású támadó drónt és 136 rakétát indítottak Ukrajna ellen, amelyek 288 ember, köztük négy gyermek halálát okozták. Mivel az ukrán védekezés szempontjából jelenleg érdemi különbséget jelent, hogy egy-egy orosz támadást melyik típusú drónnal hajtanak végre, röviden érdemes tisztázni, melyek a főbb különbségek a Gerán drónok különböző generációi között.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Ez a cikk a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) projekt keretében készült, melyben más közép- és kelet-európai független kiadókkal együttműködve vizsgáljuk a régió biztonsági kérdéseit. A TEFI célja a tudásmegosztás, és az európai demokrácia ellenállóbbá tétele. A 444 összes TEFI-s cikkét megtalálod a gyűjtőoldalunkon.
Gazeta Wyborcza (Lengyelország), SME (Szlovákia), Bellingcat (Hollandia), PressOne (Románia), Delfi (Észtország), Delfi (Lettország), Delfi (Litvánia).
A TEFI projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.
Szakértők szerint eszkalálódik az ukrajnai háború, mind a két fél egyre kiterjedtebben pusztítja a másik polgári infrastruktúráját. Oroszország napi rendszerességgel támadja az ukrán benzinkutakat, de pont ellentétes hatást ér el, mint az orosz olajfinomítókat támadó ukránok.
Ukrajna feltalálta a csapásmérő drónok ellenszerét, rémálmot hozva ezzel a háborús kiadásokat számoló orosz könyvelőknek. Ilyen technológiát és tudást akar most vásárolni az Öböl-monarchiáktól a NATO-ig mindenki.
17 ezer milliárd rubelt, átváltva 66 ezer milliárd forintot szánnak erre a célra. Ehhez adót emelnek és 5000 milliárd rubelnyi hitelt is felvesznek.
A kijevi régióban százezer háztartás maradt internet nélkül, a tél közeledtével egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy a támadások a bankok, fizetési rendszerek és közszolgáltatások működését is megzavarhatják.
Ukrajnának égető szüksége van az orosz ballisztikus rakéták ellen is hatékony Patriot-rakétarendszerekre. Trump Ankarában megígérte, hogy licencmegállapodást kaphatnak gyártásra. Mit jelent ez a gyakorlatban, és vannak-e alternatív lehetőségei Ukrajnának?