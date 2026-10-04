A sugárhajtású drónokkal az oroszok nemcsak az ukrán lakosságot terrorizálják, hanem az ukrán katonai költségvetést is nyomasztják

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Oroszország egyre szélesebb körben használ sugárhajtású drónokat az Ukrajna elleni háborúban.

Az elmúlt hetekben több száz ilyen eszköz csapódott be Kijevben és más ukrán városokban, kijátszva a légvédelmet. Az új drónok nagy sebességgel repülnek nagyon magasan, így egyre inkább elmosódik a határ a drónok és a robotrepülőgépek között.

A korábbi, nem sugárhajtású drónok ellen Ukrajna azért is tudott hatékonyan védekezni, mert az olcsó orosz drónokat még olcsóbb elfogódrónokkal hárították el. Az új, sugárhajtású drónok azonban gyorsabbak és magasabban repülnek, ezért a „korábbi” elfogódrónok már nem hatásosak ellenük. Ukrajna így kénytelen lehet drágább (és nagyon-nagyon kis mennyiségben rendelkezésre álló) légvédelmi eszközöket bevetni ellenük.

A sugárhajtású drónokkal való tömeges támadásokkal Oroszország olyan drága eszközök használatára kényszeríti Ukrajnát, amelyekkel hosszú távon nem tud gazdaságosan védekezni, így felborulhat a korábban kialakult költséghatékonysági egyensúly.

Néhány nappal ezelőtt a szentpétervári Nemzetközi Kulturális Fórumon Vlagyimir Putyin arról beszélt, hogy Ukrajna gyengeségből szorgalmaz „légi tűzszünetet”, főként azért, mert tart Oroszország új, sugárhajtású drónjaitól. Az orosz elnök szerint ugyanis Kijevnek nincs ellenszere ezekkel szemben.

Putyin a Nemzetközi Kulturális Fórumon Fotó: SOFIA SANDURSKAYA/AFP

A „légi tűzszünet” azt jelentené, hogy a felek kölcsönösen leállítják a frontvonalak mögötti energetikai és közlekedési célpontok elleni támadásokat. Putyin értelmezésében Kijev kizárólag azért kérte ezt, mert sebezhető az infrastruktúrája.

„Úgy tűnik, különösen arra van szükségük, hogy leálljunk a modern »Geránjainkkal« végrehajtott csapásokkal. Legalábbis egyelőre nincs módjuk arra, hogy védekezzenek ellenük – nincs ellenszerük.”

Pár ezer kilométerrel arrébb, Ukrajnában a már a nap huszonnégy órájában folyó támadások következtében az üzleti élet, az állami intézményrendszer működése és általánosságban a hétköznapi élet is több fennakadással küszködik, mint 2022 februárja óta bármikor. Az elmúlt hetekben orosz drónok élelmiszer- és gyógyszerraktárakat, benzinkutakat, valamint adatközpontokat is célba vettek, ami alapján arra lehet következtetni, hogy az ellátási láncok mellett a tél előtt még az internetkapcsolat szétrombolására is rámennek, elemzők szerint legalább részben azért, hogy a harctéri előrenyomulás hiányát egyensúlyozzák. Mindezzel párhuzamosan az ukránok is fokozták az orosz hátország elleni támadásaikat.

Néhány nappal ezelőtt óriási fekete füstoszlop szállt fel Kijev belvárosából, amikor délután orosz sugárhajtású drónok csapódtak a Nemzeti Tudományos Akadémiába és egy nagy egészségügyi központba. Látványos videófelvételek tucatjai készültek arról, ahogy az akadémia alkalmazottai az épület legfelső emeletének ablakain át kétségbeesetten elmenekülnek a lángok elől. A Kreml a támadás napján azt mondta, hogy Ukrajna „megfizeti az árát” annak, hogy továbbra is támadásokat indít Oroszország ellen, és hogy az orosz erők „azokat a célpontokat támadják, amelyeket megfelelőnek tartanak”.

A Nemzeti Tudományos Akadémia ablakán igyekszik kimászni egy ott dolgozó férfi Fotó: VOLODYMYR TARASOV/NurPhoto via AFP

Sugárhajtású drónok

A „modern Geránok” alatt Putyin feltehetően a sugárhajtású drónok új generációját érti, amelyeket akár szegény ember robotrepülőgépeinek is lehetne nevezni, az új modellek nagyobb sebessége és manőverezőképessége miatt kezd elmosódni a határ drónok és robotrepülőgépek között. Jelenleg az a legfőbb különbség a kettő között, hogy a drónoknak (még) rövidebb a támadási hatótávolságuk, jóval kisebb robbanófejet hordoznak, és érzékenyebbek a zavarórendszerekre. Viszont ahogy még később visszatérünk rá, kategóriákkal olcsóbbak a robotrepülőknél.

A számok magukért beszélnek: Szerhij Koretszkij miniszterelnök szerint az oroszok augusztusban több mint 2800, szeptember első három hetében pedig 2100 sugárhajtású támadó drónt és 136 rakétát indítottak Ukrajna ellen, amelyek 288 ember, köztük négy gyermek halálát okozták. Mivel az ukrán védekezés szempontjából jelenleg érdemi különbséget jelent, hogy egy-egy orosz támadást melyik típusú drónnal hajtanak végre, röviden érdemes tisztázni, melyek a főbb különbségek a Gerán drónok különböző generációi között.