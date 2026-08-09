A benzinkutaktól a csomagterminálokig: Oroszország azt az infrastruktúrát támadja, ami miatt valamennyire élhető maradt Ukrajna

Az elmúlt hónapokban orosz drónok és bombák benzinkutak százait találták el Ukrajna-szerte. A csapások különösen intenzívek a frontközeli Harkiv, Szumi, Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk régiókban.

Szakértők szerint Oroszország tudatos hadjáratot folytat a teljes ukrajnai üzemanyag-elosztó hálózat ellen, amely a civil lakosságot és bizonyos mértékig a hadsereget is (szó szerint) mozgásban tartja. Ez lehet Moszkva reakciója az orosz olajfinomítókat és a logisztikai központokat érő támadásokra.

Oroszország már nem csak a kritikus infrastruktúrát támadja, hanem azokat a decentralizált civil hálózatokat is, amelyek az árukat terítik Ukrajnán belül. A benzinkutak és üzemanyagraktárak mellett az orosz csapások szisztematikusan érik a raktárakat, logisztikai központokat és a Nova Poshta – Ukrajna vezető magánposta- és csomagszállító cége – létesítményeit is.

Ezeknek a hálózatoknak a támadásával Oroszországnak nem feltétlenül kell teljes egészében megsemmisítenie az ukrán logisztikai rendszert. Elég, ha eléri, hogy az működésében lassabbá, drágábbá, szétszórtabbá és veszélyesebbé váljon.

Ez a háború eszkalálódása lehet.

A nagyléptékű háború jelentős részében az ukrán energiainfrastruktúra elleni orosz támadások egy szomorú, de jól körülírható mintát követtek: az oroszok erőműveket, alállomásokat, távvezetékeket, olajraktárakat és más, alapvetően nagyobb létesítményeket támadtak szisztematikusan, hogy megbénítsák Ukrajna gazdaságát, a hétköznapi életet pedig a lehető legelviselhetetlenebbé tegyék. Ennek eklatáns példája volt, ahogy ez az idei, szokatlanul hideg télen az oroszok gyakorlatilag megpróbálták halálba fagyasztani a sorozatos támadások miatt fűtés és áram nélkül maradt kijevieket. Idén nyáron azonban teljesen új célpontok kezdtek el egyre gyakrabban feltűnni az ukrán és orosz jelentésekben: a szimpla benzinkutak és az ukrajnai logisztikai csomópontok. Az elmúlt hónapokban orosz drónok és bombák benzinkutak százait találták el Ukrajna-szerte, a pontos számról eltérő adatokat olvasni, de az látszik, hogy a csapások különösen intenzívek a frontközeli Harkiv, Szumi, Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk régiókban. Ez persze nem jelenti azt, hogy a harctértől jóval távolabb területek biztonságban lennének, Poltava, Odessza, sőt még Kijev környékén is lőttek ki benzinkutat az oroszok.

Az orosz támadásokat monitorozó Center for Information Resilience adatai szerint csak júniusban 66 benzinkutat ért találat Ukrajnában, ami egészen drámai 240 százalékos (!) növekedés a májusi 15-höz képest. Ukrán tisztviselők és iparági szereplők szerint a valós szám ennél lényegesen magasabb. A Financial Times Olekszandr Szkorikot, a Harkivi Regionális Tanács tagját idézi, aki szerint júliusban Ukrajnábban már több mint 200 benzinkút semmisült meg, ebből legalább 80 Harkiv megyében. Andrij Pivovarszkij, az egyik legnépszerűbbnek számító WOG benzinkúthálózat vezérigazgatója, korábbi ukrán infrastruktúra-fejlesztési miniszter már június végén arról beszélt, hogy az oroszok alig két hónap alatt több mint 150 kutat lőttek szét. Más becslések szerint a számuk már a 250-hez közelít. Ha egy célponttípus elleni támadások egyik hónapról a másikra több száz százalékkal növekednek, akkor a mintázatot nehéz sima járulékos kárként kezelni. Ezen az állásponton van a szakértők nagy része is, akik szerint Oroszország tudatos hadjáratot folytat a teljes ukrajnai üzemanyag-elosztó hálózat ellen, amely a civil lakosságot és bizonyos mértékig a hadsereget is (szó szerint) mozgásban tartja. Moszkva ezt alig próbálja leplezni, az Orosz Védelmi Minisztérium a napi harctéri (győzelmi) jelentésekben is szerepelnek a benzinkutak elleni csapások, és több videót is közzétett róluk, azt állítva, hogy azokat az ukrán erők által „aktívan használt” létesítmények ellen hajtották végre. Az elit orosz drónos egység, a Rubikon a közelmúltban egy olyan videóválogatást tett közzé, amin kilenc, FPV drónnal végrehajtott benzinkút elleni támadás látható Harkiv és Szumi régiókban. Több csapást fényes nappal hajtottak végre, miközben a kutaknál civilek voltak. (A videó megtekintését nem igazán ajánlom.)

Az időzítés kulcs