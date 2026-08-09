A benzinkutaktól a csomagterminálokig: Oroszország azt az infrastruktúrát támadja, ami miatt valamennyire élhető maradt Ukrajna

A nagyléptékű háború jelentős részében az ukrán energiainfrastruktúra elleni orosz támadások egy szomorú, de jól körülírható mintát követtek: az oroszok erőműveket, alállomásokat, távvezetékeket, olajraktárakat és más, alapvetően nagyobb létesítményeket támadtak szisztematikusan, hogy megbénítsák Ukrajna gazdaságát, a hétköznapi életet pedig a lehető legelviselhetetlenebbé tegyék. Ennek eklatáns példája volt, ahogy ez az idei, szokatlanul hideg télen az oroszok gyakorlatilag megpróbálták halálba fagyasztani a sorozatos támadások miatt fűtés és áram nélkül maradt kijevieket.Idén nyáron azonban teljesen új célpontok kezdtek el egyre gyakrabban feltűnni az ukrán és orosz jelentésekben: a szimpla benzinkutak és az ukrajnai logisztikai csomópontok. Az elmúlt hónapokban orosz drónok és bombák benzinkutak százait találták el Ukrajna-szerte, a pontos számról eltérő adatokat olvasni, de az látszik, hogy a csapások különösen intenzívek a frontközeli Harkiv, Szumi, Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk régiókban. Ez persze nem jelenti azt, hogy a harctértől jóval távolabb területek biztonságban lennének, Poltava, Odessza, sőt még Kijev környékén is lőttek ki benzinkutat az oroszok.
Az orosz támadásokat monitorozó Center for Information Resilience adatai szerint csak júniusban 66 benzinkutat ért találat Ukrajnában, ami egészen drámai 240 százalékos (!) növekedés a májusi 15-höz képest. Ukrán tisztviselők és iparági szereplők szerint a valós szám ennél lényegesen magasabb. A Financial Times Olekszandr Szkorikot, a Harkivi Regionális Tanács tagját idézi, aki szerint júliusban Ukrajnábban már több mint 200 benzinkút semmisült meg, ebből legalább 80 Harkiv megyében. Andrij Pivovarszkij, az egyik legnépszerűbbnek számító WOG benzinkúthálózat vezérigazgatója, korábbi ukrán infrastruktúra-fejlesztési miniszter már június végén arról beszélt, hogy az oroszok alig két hónap alatt több mint 150 kutat lőttek szét. Más becslések szerint a számuk már a 250-hez közelít.Ha egy célponttípus elleni támadások egyik hónapról a másikra több száz százalékkal növekednek, akkor a mintázatot nehéz sima járulékos kárként kezelni. Ezen az állásponton van a szakértők nagy része is, akik szerint Oroszország tudatos hadjáratot folytat a teljes ukrajnai üzemanyag-elosztó hálózat ellen, amely a civil lakosságot és bizonyos mértékig a hadsereget is (szó szerint) mozgásban tartja. Moszkva ezt alig próbálja leplezni, az Orosz Védelmi Minisztérium a napi harctéri (győzelmi) jelentésekben is szerepelnek a benzinkutak elleni csapások, és több videót is közzétett róluk, azt állítva, hogy azokat az ukrán erők által „aktívan használt” létesítmények ellen hajtották végre. Az elit orosz drónos egység, a Rubikon a közelmúltban egy olyan videóválogatást tett közzé, amin kilenc, FPV drónnal végrehajtott benzinkút elleni támadás látható Harkiv és Szumi régiókban. Több csapást fényes nappal hajtottak végre, miközben a kutaknál civilek voltak. (A videó megtekintését nem igazán ajánlom.)
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Ez a cikk a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) projekt keretében készült, melyben más közép- és kelet-európai független kiadókkal együttműködve vizsgáljuk a régió biztonsági kérdéseit. A TEFI célja a tudásmegosztás, és az európai demokrácia ellenállóbbá tétele. A 444 összes TEFI-s cikkét megtalálod a gyűjtőoldalunkon.
Gazeta Wyborcza (Lengyelország), SME (Szlovákia), Bellingcat (Hollandia), PressOne (Románia), Delfi (Észtország), Delfi (Lettország), Delfi (Litvánia).
A TEFI projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.
Amikor farkasordító lett a hideg, Moszkva úgy döntött, kiterjedt légicsapásokkal megpróbálja a kijeviek életének legnyomorúságosabb telét előidézni. Éjjel –17 fok van, az áramhálózat szétzilálva, ilyen hidegben a lakások napok alatt teljesen kihűlnek.
A Wildberries raktáráruházai elleni csapások már eddig is sok milliárdos kárt okoztak – és folytatódnak. Vevői oldalon ott a csomag, ami már nem fut be, a kereskedői oldalon pedig a kár, amit senki sem térít meg.