Hiába Trump nagyvonalú gesztusa, Ukrajnának nem licencre van nagy szüksége most, hanem egyre több rakétára

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Idén tavasszal jelentőset fordult az orosz–ukrán háború megítélése: míg korábban a figyelem általában Ukrajna mozgósítási nehézségeire, az amerikai támogatás megszűnésére és az orosz csapatok lassuló, de folyamatos előrenyomulására koncentrált, most közmegegyzés alakult ki abban, hogy fordult a kocka. Ukrajna mélységi dróncsapásai teljesen új helyzetet teremtettek, a frontvonal érdemben alig változik hónapok óta, Oroszország pedig korábban elképzelhetetlen gazdasági nehézségekkel néz szembe.

Mindezek ellenére nincs jele annak, hogy Vlagyimir Putyin le akarná zárni a háborút, sőt: továbbra is folyamatos rakétatámadások érik az ukrán városokat, lakóövezeteket. Ha a következő hónapokban nem születik valamiféle tűzszünet (amire jelenleg kevés az esély), akkor újra jön a tél, és az orosz hadsereg ismételten össztűz alá veszi az ukrán energia-infrastruktúrát.

Ezért fontos fejleménye a múlt heti ankarai NATO-csúcsnak, hogy Donald Trump azt nyilatkozta, Ukrajna licencmegállapodást kaphat „védelmi célú” Patriot rakéták gyártására. „A Patriot-gyártási licenc megadása kifejezetten jelentős fejlemény lenne, de még rengeteg a kérdőjel. Egyelőre úgy tűnik, Trump az elfogórakétákra utalt, bár nem részletezte pontosan, milyen engedélyek megadását fontolgatja. Szakértők szerint bármilyen licencmegállapodás valószínűleg az amerikai hadiipari vállalatok és kormányzati szervek jóváhagyását is igényelné, és Trump azt mondta, az elképzelést még nem egyeztette a Patriot rendszert gyártó vállalatokkal, a Raytheonnal és a Lockheed Martinnal, de szerinte "ők örülni fognak ennek” – írtuk a csúcsról szóló cikkünkben.

Zelenszkij és Trump Ankarában Fotó: SAUL LOEB/AFP

A szakértők azonban felhívták a figyelmet, hogy Trump arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok Patriot-készlete kezd elfogyni, pedig arra a saját céljaira is nagy szüksége van, ezért Ukrajna nem kaphat azonnal további rakétákat.

Márpedig Volodimir Zelenszkij nem véletlenül sürgeti a megoldást, Ukrajnának minél gyorsabb segítségre volna szüksége, hiszen több olyan alkalom is volt most júliusban, amikor Kijev már egyetlen, a fővárost támadó orosz ballisztikus rakétát sem tudott elhárítani.

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