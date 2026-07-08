Trump durcásan érkezett Ankarába, ez rányomta a bélyegét az egész NATO csúcsra

A tavaly nyári, hágai rendezvényhez hasonlóan az idei NATO-csúcsnak is központi témája lett, hogyan sikerül a szövetségeseknek jó hangulatban tartani az amerikai elnököt. Rengeteg minden történt Hága óta, de mégis, egy sor körülmény – alapjaiban véve – tavaly óta változatlan:
A Trump érkezése előtti napok és órák nem feltétlenül adtak sok okot a bizakodásra: nem sokkal az ankarai csúcs előtt az amerikai elnök még egyszer beleszállt a valaha európai Trump-suttogónak kikiáltott olasz miniszterelnök Giorgia Meloniba, amikor arról posztolt a Truth Socialra, hogy „távoltartási végzés szükséges” Meloni ellen. Az Egyesült Államok pedig Trump piroslapeltörlős-közbejárása ellenére épp az indulása előtti napokban zúgott ki a világbajnokságról a NATO központnak is otthont adó Belgium ellen. Igaz, a hírek szerint a többi vezető informálisan megállapodott, hogy ezt inkább nem említik meg Trumpnak.
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