Orbán Viktor már egy hete önazonos, ha Hankóról és az aberrációról van szó

Miután megírtuk, hogy Orbán Viktor a sajátjai előtt úgy próbálja a letartóztatott Hankó Balázst a kereszténysége miatt üldözött értékalapú politikusnak beállítani, hogy eközben Hankó saját védekezését is cáfolja, Magyar Péter is ráugrott Orbán nyilatkozatára:

„Orbán Viktor tegnap bedöntötte a börtönben ülő miniszterének eddigi gyenge védekezését. Hankó: Nem pártpolitikai alapon osztották ki a 17 milliárdos támogatást. Orbán erre büszkén: Dehogynem! Védjen meg téged Orbán Viktor:D:D:D”

Az előzmény, hogy míg több fideszes politikus és a letartóztatása előtt interjúban maga Hankó is azt állította, hogy nem pártpolitikai alapon ítélte oda a kulturális támogatásokat, Orbán Viktor azt mondta Győr-Moson-Sopronban a helyi fideszeseknek, hogy Hankó lecsukása „az SZDSZ kulturális bosszúja a keresztény kormány keresztény kultuszminiszterével szemben”. Mégpedig azért, mert Hankó a Fidesz Orbán szerint békességre törekvő korábbi kulturális minisztereivel szemben rendesen beleállt a vonalba: „azt mondta, hogy bocsánat, a kormánynak van egy programja, van egy szellemi tartalma, ami abba az irányvonalba esik nagyjából kultúra, azt támogatom, ami aberráció, szembe megy, hazafiatlan, meg a Jóisten LMBTQ, nem tudom, mi az anyámkínja bocsánat, azoknak meg nem adok. Ezért van Hankó a börtönben” - állította Orbán, aki láthatóan az MSZP-SZDSZ koalíció rémképével, a kollektív áldozati szereppel és a kultúrharccal igyekszik egyben tartani a keménymagját.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Miután megírtuk, hogy Orbán és Hankó szavai között érezni némi ellentmondást, jelentkezett Havasi Bertalan, hogy egy MTI-közleményben elmondja: nincs itt semmiféle eltérés, a Párt mindig is azt képviselte, mint most, Orbán Viktor és a Fidesz közé fogalmilag nem lehetséges éket verni. Ennek szemléltetésére egy egy héttel ezelőtti Fidesz elnökségi közleményt hozott fel, mint a Lenin Összeshez mérhető élő klasszikust: eszerint Hankó Balázs meggyanúsítása az újkommunista önkény politikai leszámolási kísérlete, egyben a belpesti kulturális elit bosszúja.

Igaz, ez egyáltalán nem érinti azt, hogy ha már Hankó azzal védekezik, hogy ő adott mindenkinek, Orbán Viktor a bosszúnarratíva érdekében ennek éppen az ellenkezőjét hangsúlyozza. Az ellentmondást Havasi szövege feltehetően azzal oldaná fel, hogy nem a nemfideszeseknek nem adtak, csak „az értéktelen és az aberrációt népszerűsítő művekre” nem - valójában azonban Orbán Viktor azt mondta, hogy azt támogatták, ami a kormány programjának irányvonalába esik. A dolog lényegét persze ez kevéssé érinti: a nyomozás nem a döntések ideológiai jellegéről, hanem a támogatások törvénytelen, potenciálisan bújtatott kampányfinanszírozáshoz kapcsolódó osztogatásáról szól.