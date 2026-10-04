Orbán zárt körben teljesen mást mond az NKA-ügyről, mint amivel Hankó védekezett

„Az hogy a keresztény kormány keresztény kultuszminiszterét letartóztatják, az egy kulturális háborúnak az eredménye, nem pedig gazdasági visszaélésé"

– ezt az értelmezést kínálta híveinek Orbán Viktor sajátos országjárásának egyik zártkörű rendezvényén, amelyről Szakács István exmegafonos tartalomgyártó készített felvételt. A Fidesz által meghirdetett önkény kellős közepén hobbijainak áldozó pártelnök szeptember végén jelentette be, hogy sorra felkeresi a megyei választmányokat, hogy kérdezz-felelek jellegű beszélgetések formájában megvitassa a tagokkal a politikai helyzetet, valamint a Fidesz és Magyarország jövőjét. A turné egyik első állomása a Győr-Moson-Sopron megyei Páli községben volt, ahol Orbán egy fából összetákolt, pavilonszerű kerti építményben szónokolt.

A felvétel tanúsága szerint beszédében előkerült a Hankó-ügy is, amelyről a volt kormányfő egész máshogy nyilatkozott, mint amit eddig letartóztatott minisztere a nyilvánosság előtt képviselt.

Orbán szerint ugyanis „minden korábbi kultuszminiszterem olyan volt, aki a békesség érdekében ezeknek [újkommunisták-liberálisok - szerk.] is adott valamilyen kulturális támogatást. A Hankó volt az első, aki azt mondta, hogy bocsánat, a kormánynak van egy programja, van egy szellemi tartalma, ami abba az irányvonalba esik nagyjából kultúra, azt támogatom, ami aberráció, szembe megy, hazafiatlan, meg a Jóisten LMBTQ, nem tudom, mi az anyámkínja bocsánat, azoknak meg nem adok. Ezért van Hankó a börtönben" - mondta, majd hozzátette, hogy ami történik, az az SZDSZ kulturális bosszúja a keresztény kormány keresztény kultuszminiszterével szemben. Azt is előrevetítette, hogy fognak még hasonló dolgok történni.

Orbán fenti szavai azonban homlokegyenest különböznek attól, amit Hankó a letartóztatása után közzétett, a HírTV-n sugárzott „posztumusz” videójában még sulykolni igyekezett. Itt ugyanis többször is elmondta, hogy hiába kerültek az NKA-támogatások többnyire a Fidesz–KDNP-hez köthető művészekhez, szervezetekhez és civilekhez, „a támogatás odaítélésének sosem volt szempontja az, hogy valaki fideszes vagy nem fideszes, vagy Fideszhez kötődik, vagy nem Fideszhez kötődik”.

Nem ez az első eset, hogy Orbán keresztbe tesz egy hozzá közel álló, büntetőeljárás alá vont volt munkatársa védekezésének. Ez történt Hajdu János egykori TEK-vezérrel is, akiről Orbán a tusványosi beszédében mondott olyanokat, aminek Hajdu védőügyvédje nem igazán örült.

Hankó Balázs volt kulturális minisztert hétfő este vették őrizetbe, csütörtökön pedig letartóztatták. Az eljárást különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt kezdeményezték. Hankót azzal gyanúsítják, hogy a Fidesz-kormány kulturális minisztereként több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amely a valóságban a Fidesz kampányát finanszírozta.