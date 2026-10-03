Buli, vitorlázás, foci – az aranyifjú Orbán sajátos küzdelme az önkényuralom ellen

Nem volt elég az országgyűlési választás, a Fideszt azóta is csapások sorozata éri.
Ezekről a csapásokról elég látványos fotók készültek, egy közös bennük: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a NER megálmodója és megvalósítója nem szerepel rajtuk.
Nem volt ott, amikor fideszes országgyűlési képviselők fekete ruhában gyászolták az alaptörvénybe beleírt mandátumkorlátozást, és a Sulyok Tamás köztársasági elnökségének végét jelentő 17. alaptörvény-módosítást. Akkor sem, amikor két volt fideszes miniszter ellen büntetőeljárást indítottak, Hankó Balázstól fideszes politikusok búcsúzkodtak a NAV Bűnügyi Főigazgatósága előtt. A Terror Háza kiállításának tervezett átalakítása, Schmidt Mária eltávolítása ellen tüntetők között sem bukkant fel a volt miniszterelnök.
A Fidesz népszerűsége továbbra is romokban, Orbán elutasítottsági mutatója a Medián friss felmérése szerint a kilencvenes évekbeli Csurka Istvánét vagy Torgyán Józsefét idézi. Közben egyre többen kezdik elhinni, hogy a 28 fős Fidesz-elnökség kétharmadának okkal van félnivalója egy „rendőri atrocitástól”, amiről Szatmáry Kristóf volt fideszes államtitkár beszélt Tusványoson.
De itt már nem is csak a Fidesz-elnökség kétharmadának lecsukásáról, hanem akár Orbán Viktoréról is szó van.
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A honvédelmi miniszter közlése szerint részleteket a nyilvánosság előtt nem mondhat el, mert „az információk egy része nemzetünk biztonsága érdekében nem lehet nyilvános”.
A volt miniszterelnök a tiszás önkény ellenére sem siette el a hazatérést.
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A miniszterelnök öccse egy Grazban élő magyar üzletember-politikus ismerősét kereste fel a kéréssel két héttel a választások előtt. A férfi, aki akkor már évek óta nem beszélt Orbán Áronnal, hárított, majd mindezt jelentette az osztrák szolgálatoknak és pártjának, az ottani önkormányzati választáson egykor őt is indító Néppártnak.
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„Mindenki tudja, hogy annak a személynek a döntése alapján történt meg az elfogás, akit nem lehet belekeverni az ügybe” - áll az ügyészségi feljegyzésben.
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Azt egyetlen kattintással megtudhatjuk, ha felkeressük a párt radikálisan megújult honlapját.
Hétfőn meccs, kedden tünti: ilyen sűrű program mellett nem is csoda, hogy nem tudott foglalkozni Hankó Balázzsal.