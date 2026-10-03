Buli, vitorlázás, foci – az aranyifjú Orbán sajátos küzdelme az önkényuralom ellen

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Nem volt elég az országgyűlési választás, a Fideszt azóta is csapások sorozata éri.

Ezekről a csapásokról elég látványos fotók készültek, egy közös bennük: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a NER megálmodója és megvalósítója nem szerepel rajtuk.

Nem volt ott, amikor fideszes országgyűlési képviselők fekete ruhában gyászolták az alaptörvénybe beleírt mandátumkorlátozást, és a Sulyok Tamás köztársasági elnökségének végét jelentő 17. alaptörvény-módosítást. Akkor sem, amikor két volt fideszes miniszter ellen büntetőeljárást indítottak, Hankó Balázstól fideszes politikusok búcsúzkodtak a NAV Bűnügyi Főigazgatósága előtt. A Terror Háza kiállításának tervezett átalakítása, Schmidt Mária eltávolítása ellen tüntetők között sem bukkant fel a volt miniszterelnök.

A demokráciát gyászolták Fotó: Németh Dániel/444

Hankó Balázs és Bóka János ölelkezik a NAV Bűnügyi Főigazgatóság óbudai kapujában Fotó: RTL

Tüntetés a Terror Háza előtt Fotó: Bankó Gábor/444

A Fidesz népszerűsége továbbra is romokban, Orbán elutasítottsági mutatója a Medián friss felmérése szerint a kilencvenes évekbeli Csurka Istvánét vagy Torgyán Józsefét idézi. Közben egyre többen kezdik elhinni, hogy a 28 fős Fidesz-elnökség kétharmadának okkal van félnivalója egy „rendőri atrocitástól”, amiről Szatmáry Kristóf volt fideszes államtitkár beszélt Tusványoson.

Szorul a hurok

De itt már nem is csak a Fidesz-elnökség kétharmadának lecsukásáról, hanem akár Orbán Viktoréról is szó van.