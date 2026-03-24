Lekövettük, ahogy Orbánék gánti bányájából viszik a követ az M1-es bővítéséhez

Milliárdos árbevételű bányászati céget visz Orbán Viktor édesapja, Orbán Győző, aki mindig a radar alatt repül: alvállalkozóként, beszállítóként a cég neve sosem jelenik meg olyan nyilvános dokumentumokban, amelyekben állami, vagy valamilyen módon közpénzzel érintett beruházásokról van szó.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs is köze ilyen üzletekhez, legutóbb másfél éve okozott kínos pillanatokat Orbán Viktornak, még Brüsszelben is, amikor 444 kiderítette, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal építéséhez is szállít Orbán Győző cége, a Dolomit Kft.
Az M1-es autópálya bővítése is egy hatalmas beruházás, az évekig tartó projekt 800 milliárd forintba kerülhet. Kaptunk egy tippet, hogy az Orbán család bányájából ehhez is szállíthatnak követ, úgyhogy megnéztük a saját szemünkkel.
A teljes 78 kilométeres szakasz 2029-re készülhet el.
Belső dokumentumokból tudjuk: az Orbán család bányájából szállítottak építőanyagokat a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításához. A beruházás részleteit titokban tartják, így eddig nem tudhattuk, hogy a miniszterelnök közvetlen családtagjai is profitálnak belőle.
Orbán Viktor pedig próbál hárítani, de a Transparency International szerint igenis közpénzből épül a Budapest-Belgrád vasútvonal, ahová Orbán Győző cége is beszállít.
„Végig kétvágányú, 160 km/h sebességgel járható vasútvonal épült a legkorszerűbb utasforgalmi létesítményekkel.”
A nemzetközi sajtó előtt, az Európai Parlamentben tudtuk megkérdezni a miniszterelnököt a családi érintettségéről.
Az állam egyelőre többet fizet a cégnek, mint amennyibe a sztrádák fenntartása kerül.
Csak a külföldi hátterű cégeknek volt tavaly több bevétele, mint Orbán Győző bányacégének. Orbán unokaöccse is egyre sikeresebb.
Helyesnek tartja-e, hogy apja gazdagodik a Budapest-Belgrád vasút felújításából? A miniszterelnök a beruházóhoz irányított.
A G7 szerint 35 év alatt 700 milliárd forint nyereségre is szert tehet a felcsúti mágnás és Szíjj László közös konzorciuma.