Orbán Viktor nemcsak meccset nézett Belfastban, hanem egy abortuszellenes tüntetésen is részt vett

Azután, hogy megnézte, ahogy a magyar férfi labdarúgó-válogatott 0-0-zik Észak-Írország csapatával, Orbán Viktor volt miniszterelnök még egy abortuszellenes tüntetésre is ellátogatott Belfastban, számolt be a Belfast Telegraph. A megmozdulás célja az volt, hogy Belfast városa fújja le az aznapra tervezett Biztonságos Abortusz Napját, és a városháza épületének ehhez kapcsolódó kivilágítását.

A lap megosztott egy fotót is a Precious Life nevű abortuszellenes szervezet Facebook-oldaláról, a képen Orbán a szervezet vezetőjével, Bernadette Smyth-tel pózol. Ő az az aktivista, akit 2014 decemberében száz óra közösségi munkára ítéltek, mert zaklatta Dawn Purvist, egy olyan klinika igazgatóját, ahol terhességmegszakítást is végeznek. Az ítéletet másodfokon megsemmisítették.

Fotó: Life is Precious / Facebook

A cikk emellett Donald Trump és Vlagyimir Putyin szövetségeseként jellemezte Orbánt, akiről azt írták: „Második hivatali ideje alatt kormánya heves nemzetközi bírálatokkal szembesült, és összetűzésekbe keveredett az Európai Unióval az ország alkotmányának átírása, az igazságszolgáltatás függetlenségének gyengítése, a sajtószabadság korlátozása és a rendkívül szigorú bevándorlási politika bevezetése miatt.”

Amíg Orbán Belfastban szervezett magának programokat, itthon turbó üzemmódba kapcsoltak az események: hétfőn két korábbi miniszterét, Seszták Miklóst és Hankó Balázst is őrizetbe vették. Utóbbit egy Csupasz pisztolyba oltott Benny Hill-epizódba illő eseménysorozat végén.