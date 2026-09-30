Orbán elindult haza

Olvasónk szerda kora délután fotózta le a londoni Heathrow repülőtéren Orbán Viktort, aki menetrend szerinti járattal, felesége és egy fiatal férfi társaságában utazik Budapestre. Utóbbi talán a fia, de ebben az olvasónk nem biztos.

Orbán a repülőtér épületében Fotó: Olvasónk

Orbán a transzferbuszon Fotó: Olvasónk

Orbán és felesége a repülőgépen Fotó: Olvasónk

Orbán hétfőn a magyar labdarúgó válogatott Észak-Írország elleni meccsét nézte meg Belfastban. Aznap, amikor felfüggesztették két volt minisztere, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát. Hankó komédiába illő parlamenti kivonulását ráadásul élőben közvetítette, miközben tiszás önkényről és politikai megrendelésre indított koncepciós perről értekezett.

A hazatérést azonban a tiszás önkény ellenére sem siette el. A meccs után további másfél napot töltött az Egyesült Királyságban, így Seszták letartóztatásáról és Hankó letartóztatásának indítványozásáról is lekésett.