Orbán elindult haza

Olvasónk szerda kora délután fotózta le a londoni Heathrow repülőtéren Orbán Viktort, aki menetrend szerinti járattal, felesége és egy fiatal férfi társaságában utazik Budapestre. Utóbbi talán a fia, de ebben az olvasónk nem biztos.
Orbán hétfőn a magyar labdarúgó válogatott Észak-Írország elleni meccsét nézte meg Belfastban. Aznap, amikor felfüggesztették két volt minisztere, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát. Hankó komédiába illő parlamenti kivonulását ráadásul élőben közvetítette, miközben tiszás önkényről és politikai megrendelésre indított koncepciós perről értekezett.
A hazatérést azonban a tiszás önkény ellenére sem siette el. A meccs után további másfél napot töltött az Egyesült Királyságban, így Seszták letartóztatásáról és Hankó letartóztatásának indítványozásáról is lekésett.
Egy nap, két politikus, totális kommunikációs zűrzavar, börleszkbe illő jelenetek. És egy volt miniszterelnök, aki inkább elment meccset nézni.
Az NVVH azt írja: folytatják a megkezdett munkát, további nyomozati cselekmények várhatók. A védelem vitatta az őrizetbe vétel és az eljárás jogszerűségét.
„Mert a gyanúsítottak kiterjedt kapcsolatrendszere miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, és megalapozottan lehet tartani az eljárás jogellenes befolyásolásától.”