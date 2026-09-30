Hankó Balázs és társa letartóztatását indítványozták

Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő, volt miniszter és társa letartóztatását indítványozza a Bács-Kiskun megyei Főügyészség hűtlen kezelés gyanúja miatt, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban – közölte a főügyészség szerdán.

A közlemény szerint Hankó Balázst és társát – akit a főügyészség nem nevezett meg – hétfőn este vették őrizetbe, és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Hétfőn a volt kulturális és innovációs miniszter egykori államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is előállították.

Az ügyészség mindkét gyanúsított letartóztatásának elrendelését indítványozta a bűncselekmény magas büntetéssel fenyegetettsége miatt, valamint azért, mert a gyanúsítottak kiterjedt kapcsolatrendszere miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, és megalapozottan lehet tartani az eljárás jogellenes befolyásolásától.

Az indítványokról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája csütörtökön dönt.