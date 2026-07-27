Hajdu János védője nagyon nem örült annak, amit Orbán az aranykonvojügyről és az ex-TEK-vezérről mondott a tusványosi beszédében

„A Hajdu János ellen folyamatban lévő büntetőeljárás kapcsán minden olyan megnyilatkozás, mely nem az eddig már feltárt, illetve a még feltárható tényeket, hanem pontatlan vagy hiányos információkat vetít a nyilvánosság elé, nehezíti az objektív igazság feltárását, és annak korrekt büntetőjogi megítélését. Hajdu János és a védelem álláspontja szerint Hajdu János bűncselekményt nem követett el.”

Így kommentálta a Telex megkeresésére Orbán Viktor tusványosi beszédének Hajdu Jánossal kapcsolatos szavait a Terrorelhárítási Központ (TEK) volt főigazgatójának védője, Hampó Norbert.

Hajdu János, a TEK főigazgatójaként az ukrán pénzszállítók elfogásának napján fogadja Orbán Viktort a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén március 5-én. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Mint arról mi is beszámoltunk, Orbán Viktor tusnádfürdői beszédében a TEK egykori vezetőjéről, Hajdu Jánosról is beszélt, akit a Központi Nyomozó Főügyészség hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettével gyanúsított meg június végén. A volt miniszterelnök azt mondta:

„A mi hős tábornokunk, aki megállította, illetve levezényelte, megcsinálta azt az operatív akciót, amely a Magyarországon keresztül elviselhetetlen mértékűvé duzzadó orosz feketepé… bocsánat, ukrán feketepénzek, aranyszállítási egyebeket megállította. Ezért minden rendes országban kitüntetik, elismerik és hősként ünneplik. Mit csinálnak vele? Ma eljárás alatt van.”

Ezzel pedig két gond is van: egyrészt Orbán még a mai napig feketepénznek nevezi a szállítmányt, ami egyáltalán nem bizonyított, a másik pedig az, hogy Hajdut az akció irányítójaként tartja. Ez pedig merőben szembemegy azzal, amivel Hajdu a vallomásában védekezett. Ő azt állította, hogy a Terrorelhárítási Központ (TEK) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felkérésére vett részt és az adóhatóság utasításait hajtotta végre az úgynevezett aranykonvojt elfogó akcióban. Hajdu a gyanúsítás szövegét más pontokon is tagadta. Szerinte az akciót nem ő, hanem egy TEK-es beosztottja irányította, ő csak ellenőrző parancsnokként volt jelen.