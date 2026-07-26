Orbán a beszédében telibe szembement azzal, amivel az ex-TEK-vezér Hajdu János védekezett az aranykonvojügyben

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„A mi hős tábornokunk, aki megállította, illetve levezényelte, megcsinálta azt az operatív akciót, amely a Magyarországon keresztül elviselhetetlen mértékűvé duzzadó orosz feketepé… bocsánat, ukrán feketepénzek, aranyszállítási egyebeket megállította. Ezért minden rendes országban kitüntetik, elismerik és hősként ünneplik. Mit csinálnak vele? Ma eljárás alatt van.”

Ezt mondta tusnádfürdői beszédében Orbán Viktor volt miniszterelnök a TEK egykori vezetőjéről, Hajdu Jánosról, akit a Központi Nyomozó Főügyészség hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettével gyanúsított meg június végén.

Orbán mondatai épp azzal mentek szembe, amivel Hajdu János védekezett az ügyben.

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