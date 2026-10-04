Orosz dróntámadás érte Kijev egyik legfontosabb hídját, miközben a német kancellár váratlan látogatásra érkezett a városba

Orosz dróntámadás érte vasárnap reggel a kijevi Pivnicsnij, vagyis Északi hidat, miközben Friedrich Merz német kancellár előre be nem jelentett látogatáson tartózkodik az ukrán fővárosban – írja a BBC. Ugyanezt a hidat már szombaton is támadás érte, vagyis két egymást követő napon csaptak le rá az oroszok.

🇺🇦🇷🇺⚡️ — Open-source intelligence footage from Kyiv captures the kinetic impact and aftermath of recent Russian jet-powered drone strikes targeting both the Southern (Pivdennyi) and Northern (Pivnichnyi) bridges across the Dnipro River, illustrating the ongoing strategic shift toward targeting critical capital transit links. #Ukraine #Kyiv #Infrastructure #OSINT — X-K (@ConflictRadarME) October 3, 2026





A vasárnapi támadásról készült, egyelőre nem ellenőrzött felvételen az látszik, hogy autók haladnak a hídon, amikor egy drón becsapódik az úttestbe és felrobban.

Merz a támadás idején Kijevben tartózkodott, ahová váratlan látogatásra érkezett. A német kancellár további segítséget ígért az ukrán légvédelem megerősítéséhez. „Döntő hetek előtt áll Ukrajna. Ezért utaztam ma Kijevbe azzal az üzenettel: számíthattok ránk” – írta az X-en. Szerinte Németország biztonsága is függ a háború kimenetelétől, ezért Berlin a saját érdekében is támogatja Ukrajnát.

Friedrich Merz német kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a szeptember végi orosz támadásban megrongálódott Nemzeti Tudományos Akadémia épülete előtt Kijevben, 2026. október 4-én. Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance via AFP

Oroszország azt állítja, azért támadja a hidakat, mert az ukrán hadsereg katonák és hadianyag szállítására használja őket. Moszkva egyúttal ismét felszólította a külföldi állampolgárokat, köztük a diplomatákat, hogy hagyják el Kijevet.

A sorozatos támadások miatt Kijev védelmi tanácsa pénteken válságtanácskozást tartott. Vitalij Klicsko polgármester szerint a város „drámai helyzetben” van, Oroszország ugyanis egyre intenzívebben támadja a kritikus infrastruktúrát, a logisztikai hálózatot és a lakóépületeket. Szakértők szerint a drónok valószínűleg nem képesek lerombolni a hidakat, az ismétlődő csapások azonban lezárásokhoz vezethetnek, és annyira meggyengíthetik a szerkezetüket, hogy használhatatlanná válhatnak.