Trump az amerikai hírszerzés vezetőjét nevezte ki AI-cárnak

Jay Claytont, az amerikai nemzeti hírszerzés igazgatóját nevezte ki Donald Trump a Fehér Ház új „AI-cárjának” – írja a Guardian. Trump vasárnapi bejelentése szerint Clayton vezeti majd az újonnan létrehozott „Super Intelligence Force”-ot (SIF), amelynek feladata a szövetségi kormány, a techcégek, a civil szervezetek, a vallási közösségek és a kritikus infrastruktúrák közötti koordináció lesz.

Clayton korábban Manhattan szövetségi főügyésze volt, Trump első elnöksége alatt pedig az amerikai tőzsdefelügyeletet vezette. Szenátusi meghallgatásán a mesterséges intelligenciát-t egyszerre nevezte játékszabályokat átíró óriási lehetőségnek és fenyegetésnek. „Amikor valami egyszerre lehetőség és fenyegetés, akkor azt jobb, ha az ember megpróbálja kézben tartani” – mondta.

Jay Clayton Fotó: RON SACHS/dpa Picture-Alliance/AFP

Miközben az elmúlt hetekben a mesterséges intelligencia meghatározó fejlesztői közül is többen figyelmeztettek az AI potenciális veszélyeire, ami többek szerint szélsőséges esetben akár a civilizáció AI általi elpusztítását is jelentheti, Trump leszólta a figyelmeztetéseket, és egyértelművé tette, hoghy nem akar komoly korlátozásokat.

Szeptemberben, amikor vezető AI-kutatók és techvezérek a fejlesztések lassítását sürgették, Trump azt mondta, hogy csak „rendkívül negatív erők” beszélnek ilyen veszélyekről. „Aki az AI-ban nyer, az nyer” tette hozzá, vagyis számára az számít leginkább, hogy az Egyesült Államok megőrizze az előnyét Kínával szemben.

Trump a héten ugyanakkor hat nagy technológiai vállalat vezetőjével aláírt egy „erkölcsileg kötelező” AI-megállapodást, amely biztonsági ellenőrzéseket ígér, jogilag kikényszeríthető korlátozásokat viszont nem. A cégek lényegében maguk választhatják ki az auditoraikat és felügyelő testületeiket. Trump közben rendeletben azt is előírta, hogy a szövetségi kormány kommunikációjában a mesterséges intelligenciát mostantól „szuperintelligenciának” nevezzék.