Trump átnevezte a mesterséges intelligenciát, de továbbra sem szabályozza rendesen

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Fotó: Kevin Dietsch/Getty Images

Donald Trump kedden bejelentette, hogy az Egyesült Államok legnagyobb technológiai és mesterségesintelligencia-vállalatainak vezetői aláírtak egy „erkölcsileg kötelező erejű” megállapodást az AI szabályozásáról.

„Bizonyos értelemben szinte olyan, mint egy alkotmány, és a világ legbefolyásosabb személyiségei aláírták, én pedig elnökként aláírtam, és ez valóban egyfajta védelmet jelent” – mondta Trump, szépen becsomagolva, hogy a megállapodás nem jelent olyan kikényszeríthető korlátozást, mint amiért a legelismertebb kutatók és még a AI-fejlesztő techcézárok egy része is könyörög.

Trump ugyanakkor aláírt egy elnöki rendeletet, amely a mesterséges intelligenciát „szuperintelligenciának” nevezi át.

„A rendelet előírja, hogy minden minisztérium és ügynökség a nyilvános kommunikációban, a politikai dokumentumokban és a nem törvényi erejű dokumentumokban a »szuperintelligencia« és »SI« kifejezéseket használja, és többé ne ismerje el a »mesterséges intelligencia« vagy »AI« kifejezéseket” – áll a rendeletben.

Trump háta mögött Zuckerberg és Amodei
Fotó: Kevin Dietsch/Getty Images

A megállapodás – amelyről Trump azt állította, hogy lehetővé teszi a vállalatok számára termékeik és technológiáik „hatalmas mértékű önszabályozását” – homályos kereteket vázol fel arra vonatkozóan, hogy az AI-cégek hogyan állapítsanak meg biztonsági szabványokat új termékeik tesztelése során, miközben egyre hangosabbak az aggodalmak, hogy az AI-rendszerek hamarosan képesek lesznek önmagukat továbbfejleszteni, és kicsúszhatnak az emberi ellenőrzés alól.

Míg a törvényhozók, a mesterséges intelligencia kutatói, sőt egyes AI-vállalatok is a mesterséges intelligencia fokozottabb kormányzati felügyeletét szorgalmazták, Trump – hivatkozva a Kínával való versenyre és a gazdasági növekedést fenyegető veszélyekre – elutasította a technológia szigorúbb szabályozására irányuló felhívásokat.

Az a közös kötelezettségvállalás, amelyet Trump kedden tett közzé a Truth Socialön, úgy tűnik, nem tartalmaz végrehajtási mechanizmusokat vagy jogi következményeket, hanem inkább önkéntes kötelezettségvállalásnak minősül. A dokumentum négy „ellenőrzési és auditálási szintet” vázol fel a mesterséges intelligencia vállalatok számára:

  • az első a betanítás során végzett belső biztonsági felügyelet bevezetése – ez már létezik a nagy laborokban, de eddig nem tudta megakadályozni a tesztelési hibákat.
  • A második egy belső csapatot hatalmaz fel annak biztosítására, hogy az első ellenőrzési szint megfelelően működjön, míg
  • a harmadik egy külső auditor számára biztosítja a lehetőséget a biztonsági ellenőrzések független értékelésére.
  • Végül a megállapodás előírja, hogy a vállalatok jelöljenek ki egy független testületet, amely felülvizsgálja a biztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos jelentéseket.
Fotó: Kevin Dietsch/Getty Images

A megállapodásban felsorolt ellenőrzések egyike sem vonja be a hatóságokat, és nem tartalmaz kötelezettségvállalást a független értékelések eredményeinek nyilvános részletezésére. Úgy tűnik, a megállapodás lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy maguk válasszák ki az értékelőket, nevezzék ki a saját felügyelő testületeiket, és döntsenek az eredmények közzétételéről.

Trump azután tette meg bejelentéseit, hogy együtt ebédelt a technológiai iparág vezetőivel, a Fehér Házban egy asztalnál ült Elon Musk, a SpaceX vezérigazgatója; Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója; Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója; Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója és mások. Zuckerberg az ebéd utáni sajtótájékoztatón kijelentette, hogy büszke a megállapodásra, és hozzátette, hogy azt azért hozták létre, hogy biztosítsák az amerikai közvéleményt arról, hogy technológiájuk megbízható. „Ez egy kezdet és egy olyan megállapodás, amelyben az egész iparág egyetértett” – mondta Zuckerberg. „Történelmi jelentőségű beszélgetés volt.” (Guardian)

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