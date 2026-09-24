A világ vezető mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalatainak vezetői az ENSZ Biztonsági Tanácsában figyelmeztettek a technológia biztonsági kockázataira, és nemzetközi együttműködést sürgettek az egyre nagyobb képességű MI-rendszerek felügyeletére.
A nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért felelős, 15 tagból álló BT ülését Franciaország hívta össze az ENSZ Közgyűlésének éves, a világ vezetőit összefogó találkozója keretében, miközben egyre hangosabbak az aggodalmak, hogy az AI-rendszerek hamarosan képesek lesznek önmagukat továbbfejleszteni, és kicsúszhatnak az emberi ellenőrzés alól. (Ma reggeli hír: az OpenAI egyik ágense feltört egy ausztrál kormányzati weboldalt.)
Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia fejlesztése fordulóponthoz érkezett, ezért a technológiával kapcsolatban „rendkívüli óvatosságra” van szükség.
Szerinte az MI egyaránt vezethet a kreativitás és a felfedezések új reneszánszához, illetve súlyos társadalmi felforduláshoz. Két fő veszélyre hívta fel a figyelmet:
Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója a Biztonsági Tanács előtt kijelentette: a mesterséges intelligencia világviszonylatban a legfontosabb biztonsági kérdések közé tartozik, és rossz kezelés esetén akár az egész emberiségre is kockázatot jelenthet. A szakember globális szabályokat szorgalmazott az új MI-modellek tesztelésére, valamint a technológia biológiai fegyverek fejlesztésére történő felhasználásának tilalmára.
Altman hangsúlyozta, hogy a legfontosabb döntéseket nem néhány kaliforniai kutatólaboratóriumnak kell meghoznia, hanem demokratikus folyamatok keretében, a választópolgároknak felelős kormányok bevonásával.
A világ kormányai nehezen tudnak lépést tartani az AI gyors fejlődésével. Az Egyesült Államok és Kína, a két legnagyobb fejlesztő máshogy közelíti meg a problémát. Donald Trump szerint az Egyesült Államoknak nincs szüksége új, kifejezetten a mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályozásra, míg Kína szabályozza az algoritmusait, többek között előírva, hogy a mesterséges intelligencia által generált tartalmakat egyértelműen jelölni kell.
Ez az ellentét az ENSZ BT-ben is látható volt. Michael Kratsios, a Fehér Ház tudományos és technológiai tanácsadója elutasította a globális MI-szabályozás gondolatát, mondván: olyan technológiát nem lehet hatékonyan szabályozni, amelyet még nem értenek teljesen. Fu Cong kínai ENSZ-nagykövet ugyanakkor a szabályozási keretek, a válságkezelés és a nemzetközi együttműködés erősítését sürgette.
Yoshua Bengio kanadai kutató, akit gyakran az AI egyik keresztapjaként emlegetnek, a Biztonsági Tanács ülésén úgy fogalmazott: a veszélyek valósak és közvetlenek, ezért egyetlen ország sem képes önállóan kezelni azokat. (Reuters, MTI)
Az Anthropic több kutatója is arról beszélt, hogy az AI-modellek valós fenyegetést jelentenek az emberiségre. Mindezt kevéssel azután, hogy az OpenAI elszabadult ágensei összefogtak, közösséget szerveztek, és a kutatók tudta nélkül indítottak támadást előbb egy másik vállalat, majd maga az OpenAI rendszere ellen.
Erről hónapokkal később maga az OpenAI értesítette az ausztrál kormányt egy általános e-mail címre küldött üzenetben.