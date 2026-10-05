15 milliárdot költöttek el Szijjártóék Washingtonban egy azbesztes palotára

10,3 milliárd forintot fordított a Külügyminisztérium még Szijjártó Péter vezetése alatt a washingtoni nagykövetség épületének felújítására, kétszer annyit, mint amennyibe az ingatlan került – írja a HVG. Az 1800 négyzetméteres épület tulajdonjoga a Washington Business Journal cikke alapján 16,5 millió dollár, tehát nagyjából 5 milliárd forint volt.

A Külügyminisztérium Szijjártó Péter vezetése alatt úgy fogalmazott, hogy a követség épülete igazi városi palota: 1879-ben, viktoriánus stílusban épült, később neoklasszicista elemekkel bővítették. Valaha a telefon feltalálója, Graham Bell apósáé volt, de volt New York állam egykori kormányzójáé, Levi P. Mortoné is, aki 1889 és 1893 között az Egyesült Államok alelnöke is volt.

Izgalmas plusz információ, hogy a felújítással kapcsolatos kiadásokat jelentősen növelte, hogy a műemléképületben a vásárlás után azbesztet találtak.

A palota teljes rekonstrukciója közel négy évig tartott 2018 és 2022 között, de Szijjártó Péter már 2017-ben átadta az épületet, amit még a felavatás előtt megáldott egy katolikus pap, egy református tiszteletes és egy rabbi.

A washingtoni felújítást a Lóki család tulajdonában álló Mega-Logistic végezte, ami az eredetileg terménykereskedelemmel foglalkozó Galla Invest Kft. átalakulásával jött létre. Ahogy azt korábban megírtuk, a Mega Logistic Zrt. felső vezetésének több tagja is kapott diplomata útlevelet, értesüléseink szerint Lóki Géza tulajdonos és szintén IT-tag felesége is.