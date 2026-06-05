Úgy osztogatta a diplomata útleveleket Szijjártó hivatala, mintha kötelező lenne

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Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j), mellette Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a kormánypártok országjárásának sajtótájékoztatóján a pápai sportcentrumban 2026. március 2-án Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Nagyjából tucatnyi olyan, az előző kormánnyal üzleti vagy más módon kapcsolatban álló személyről tudta meg a 444, hogy a korábban megjelentekhez hasonlóan diplomata útlevelet kaptak a volt Külügyi és Külgazdasági Minisztériumtól (KKM).

Az érintettekről megkérdeztük a frissen felállt Külügyminisztériumot. Megerősítették az értesülésünket, és a korábban nyilvánosságra kerültekhez hasonlóan a jelenlegi vezetés kezdeményezi az okmányok bevonását.

Diplomata útlevelet kapott például a Mega Logistic Zrt. felsővezetésének több tagja, köztük értesüléseink szerint Lóki Géza tulajdonos és szintén IT-tag felesége is.

A Mega Logistic nagyon közel állt a Szijjártó Péter vezette KKM-hez, ahol a diplomata útlevelekre vonatkozó kérelmeket elbírálták.

2019 óta a Mega Logistic látta el központilag a különböző külképviseletek és diplomáciai egységek karbantartását és műszaki üzemeltetését. (Korábban ezeket a munkákat a külképviseletek saját hatáskörben végezték el.) Mint azt a Telex megírta, néhány héttel a 2026-os választások előtt a Mega Logistic négy éves 8 milliárd forintos keretszerződést kötött a vállalattal a KKM. Ami tehát elvileg jelenleg is él.

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Az elmúlt években a Mega Logistic nem pusztán karbantartási munkálatokra, de milliárdos nagyságrendű külföldi beruházásokra és építkezésekre is szerződött a minisztériummal, Kelet-Európában épp úgy mint Afrikában, és egy konzorcium tagjaként 2029-ig szerződésben állnak a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatalával is.

Jól is megy a cégnek. 2021-ben bő 20 milliárdos árbevétel mellett több mint 900 milliós profitot termeltek. Ez tavaly már 31 milliárdos árbevétel mellett közel 1,8 milliárd nyereségig kúszott fel.

Lóki és felesége tudomásunk szerint maguk igényelték diplomata útleveleiket négy évvel ezelőtt, de több más vezető is kapott hasonló okmányt a cégnél, sőt, üzemeltetési munkatárs is.

A vállalat kérdésünkre ezt írta: „A Külügyminisztériummal fennálló szerződéses kötelezettségeink folyamatos és zökkenőmentes teljesítése érdekében társaságunk több vezetője rendelkezik hivatalos útlevéllel. Vezetőink nem minősülnek közszereplőnek, ezért további, a személyes jogaikat érintő tájékoztatást nem áll módunkban adni.”

Kérdés, mi indokol egy ilyen kizárólagos szerződést, és hogy a karbantartási és üzemeltetési munkálatok elvégzéshez miért szükségesek a diplomata okmányok. De még nehezebben magyarázható mindez a Metalcom Zrt. esetében, ahol szintén több vezető tisztségviselő igényelt és kapott ilyen úti okmányokat.

Ez Bozó Zoltán cége, aki 2014-ben fideszes jelöltként indult a szentesi polgármester-választáson, de elbukott, és aki maga is igényelt és kapott is diplomata útlevelet.

Farkas Nikolett és Bozó Zoltán, a Fidesz 2024-es szentesi polgármesterjelöltje Fotó: Farkas Nikolett Facebook-oldala

Bozó távközlési beruházásokkal foglalkozó vállalkozása a menekültválság után futott fel: a szentesi Metalcom üzemeltette a déli határon épített kerítést öt év alatt 6,5 milliárd forintért. Cége a jelzőrendszerrel ellátott okoskerítés kiépítésében is szerepet kapott, ami sajtóhírek szerint 18 milliárdos projekt volt.

2019-ben a Metalcom megvásárolta George Hemingway-től Szijjártó Péter szíve csücskét, a Budapest Honvéd futballklubot. Nem volt sikersztori: kiesés a másodosztályba, sőt majdnem a harmadosztályba, és milliárdos hiányok – végül 2024-ben továbbadta a csapatot Leisztinger Tamásnak. Bozó 2024-ben is elindult a szentesi polgármester-választáson, de akkor sem tudott nyerni.

Nem csak a tulajdonos Bozó, de a Honvéd-tulajdonos cég legalább négy további egyszerű munkatársa is kapott diplomata útlevelet a Külügyminisztériumtól a 444 információi szerint. Rákérdeztünk a cégnél erre, várjuk a válaszukat.

Diplomata útlevelet kapott a Comitatus-Energia Zrt. vezető tisztségviselője, Kővári Dénes is.

A Comitatus-Energia Zrt. állami tulajdonban volt, mielőtt a kormány a Manevi Zrt.-vel közösen a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány tulajdonába utalta azt. Fő tevékenysége a saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása és üzemeltetése, és elsősorban határon túli ingatlanok megszerzésével és kezelésével kapcsolatos projektekben vesz részt. 2019-ben a kormány ezen a cégen keresztül tett 3 milliárdos ajánlatot egy szlovéniai üdülőközpontot. 2021-ben még jól állt anyagilag a korábban állam tulajdonban állt vállalat: részvényei közel 4 milliárd forintot értek, és volt benne 600 millió forint készpénz is.

A 444 információi szerint az Adria Port Zrt.-t vezető Garai Péter Tibor is diplomata útlevelet kapott.

Az Adria Port onnan lehet ismerős az újságolvasóknak, hogy ez a cég volt felelős a trieszti kikötőprojekt megvalósításáért. Vagy lett volna. A céget 2019-ben alapították, akkor Szijjártó három évre rá tervezte a nyitást. Ebből lett előbb 2026, aztán tavaly már 2027-nél tartott.Pedig a világ pénzét ráköltötte a Külügy: a 32 hektáros területet 31 millió euróért vették meg öt évre, a koncessziós jogokért további 25 millió eurót fizettek. 11 milliárd forintot kapott a projektcég csak az első évben, amit mind tanácsadásra és bérletre költöttek. Azóta se jöttek egyenesbe: az Opten szerint 2021 óta stabil 300-400 millió mínuszt termel a cég. Garai fizetése 2024-ben 27 millió forint volt, évente.

A Külügyminisztériumnál illetve a Miniszterelnökségnél ellenőriztettük a cégneveket. Kérdésünkre a következőket írták:

„A kormány megerősíti, hogy a megkeresésében szereplő cégeknél van olyan munkatárs, vagy munkatársak, aki, akik kaptak diplomata útlevelet. Az igénylésnél általában azt tüntették fel, hogy az okmányra hivatalos ügyintézésekhez és a külföldi utazásokhoz illetve a munkák helyszínén való tartózkodáshoz van szükség. Az érintett valamennyi diplomata útlevél esetében a visszavonásukat javasolja a külügyminisztérium.”

Május végén nyilvánosságra került már egy sor név, akik diplomata útlevelet kaptak, látszólag nem indokolt módon – például Csisztu Zsuzsa sportkommentátor, Szánthó Miklós orbánista és a volt miniszterelnök török barátja, Adnan Polat is.

De kaptak Mediaworks-vezetők, kapott Demeter Szilárd, Kálomista Gábor, L. Simon László vagy Rúzsa Magdolna is. És még sokan mások.

A Külügy szerint csaknem 500 diplomata útlevelet adtak ki egyedi kérés szerint, és összesen 776 diplomata- és 167 szolgálati útlevél visszavonását javasolják.

Velkey György László államtitkár szerint a legtöbb esetben az volt a cél, hogy megkönnyítsék a NER-közeli szereplők magánutazásait – nem pedig, hogy segítsék a diplomaták nemzetközi tevékenységét.

Az államtitkár azt is mondta, hogy Semjén Zsolt és Rogán Antal mellett a leggyakrabban Habony Árpád volt ezeknek az okmányigényléseknek a felterjesztője.