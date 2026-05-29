Csisztu Zsuzsa, Szánthó Miklós és Orbán Viktor török barátja, Adnan Polat is kapott diplomata útlevelet

Rúzsa Magdolna énekes, Kálomista Gábor producer, Papp Dániel, az MTVA vezetője és Csisztu Zsuzsa is kapott diplomata útlevelet – írja a Telex a hozzá eljutott lista alapján.

Szerdán jelentette be Velkey György államtitkár, hogy a Külügyminisztérium átvizsgálja a Szijjártó Péter által kiadott, nem alanyi jogon járó diplomata útleveleket, mert nagyon súlyos visszaélések lehetnek a háttérben. Az adatik szerint csaknem 500 egyedi diplomata útlevelet adtak ki egyedi kérés alapján miniszteri döntésre az előző rendszerben. A Szijjártó-féle külügy közléséből korábban az derült ki, hogy 2019 és 2023 szeptembere között összesen 10219 ilyen okiratot állítottak ki. Tavaly Rogán Antal minisztériuma nemzetbiztonsági okokra hivatkozva tagadta meg a választ arra, hogy van-e diplomata útlevele például Lánczi Tamásnak, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének, Balog Zoltán exminiszter püspöknek, Dzsudzsák Balázsnak vagy épp Matolcsy Ádámnak. Dzsudzsák biztosan kapott.

A Külügyminisztérium 776 diplomata- és 167 szolgálati útlevél visszavonását javasolta. Az nem egyértelmű, hogy a Telex listáján szereplőket mind érintené-e a visszavonás.

Rúzsa Magdolna a lapnak azt írta, 2024 januárjában igényelt diplomata-útlevelet, hogy könnyebben el tudjon menni a Vajdaságba fellépni, ne álljon órákat a határon. Állítása szerint a diplomata útlevelet csak akkor használta, amikor Szerbiába ment.

Az Elk*rtuk producere, Kálomista Gábor nem árulta el, miért kapott diplomata útlevelet, de állítása szerint egyszer sem használta azt. L. Simon László magának és a feleségének is igényelt diplomata útlevelet, de Demeter Szilárdnak is van. Mindketten azzal érveltek, hogy a munkájukhoz volt rá szükség, Demeter viszont nem használta. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezetője használta a diplomata útlevelét a külföldi szakmai útjain.

Az MTVA vezérigazgatója, a gyakran hírhamisítónak hívott Papp Dániel is kapott két éve ilyen útlevelet, amit állítása szerint nem használt és már vissza is adta.

Mások mellett a Mediaworks vezérigazgató-helyettese, Csermely Péter, és a KESMA elnöke Liszkay Gábor is kapott útlevelet, ahogy az Alapjogokért Központ vezetője, Szánthó Miklós is. Szánthó és az MCC főigazgatója, Szalai Zoltán diplomata útlevelét a lap tudomása szerint Gulyás Gergely kérvényezte.

Rákay Philip viszont magának kért diplomata-útlevelet, és meg is kapta. Most kiderült, nem csak Szöllősi Györgynek van diplomata-útlevele, de Csisztu Zsuzsának is igényelt ilyet, aki DPK-s roadshow-n is fellépett. Az ország egyik leggazdagabb embere, Jellinek Dániel még a Covid alatt igényelt diplomata-útlevelet, amit „két indokolt esetben” használt, és már visszaküldte.

A Telex információi szerint Orbán Viktor török barátjának és Tiborcz István állandó üzleti partnerének, Adnan Polat török üzletembernek is évek óta van diplomata-útlevele.

A Külügyminisztérium megerősítette a névsort, de későbbre ígértek tájékoztatást.