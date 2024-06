Elbukta a választást a Honvéd tulajdonosa Szentesen

A szavazatok 51,01 százalékával újrázott a Jövönk Szentes Egyesület színeiben a regnáló polgármester, Szabó Zoltán Szentesen. A Fidesz-KDNP jelöltje, a Honvéd focicsapat jelenlegi tulajdonosa, Bozó Zoltán csak a szavazatok 42,66 százalékát tudta megszerezni. A Mi Hazánk jelöltje, Baranyi László 6,32 százalékot szerzett.

2019-ben Szabó 50,6 százalékkal nyert a Fidesz-jelölt Gémes Lászlóval szemben.

Bozó Zoltán 2019 óta a Honvéd tulajdonosa, igaz, jelenleg is aktív tárgyalásokat folytat a klub eladásáról. Utóbbi a szurkolók véleménye szerint nem független Bozó polgármesteri ambícióitól sem. A csapat egyébként az elmúlt öt évben lejtmenetben van, idén ahhoz is közel álltak, hogy az NB II.-ből is kiessenek. Bozó és a többi klubnál vezető pozíciót betöltő személyek ellen április elején tüntetést is szerveztek a szurkolók, melyről ebben a cikkünkben számoltunk be.