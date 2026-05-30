Habony Árpád kérésére indoklás nélkül osztogatta a diplomata útleveleket a Szijjártó-féle külügy

A Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szombaton gyakorlatilag megerősítette azt a névsort, ami azokból a fideszes celebekből és káderekből állt, akiket még előző rendszerben diplomata útlevéllel ajándékozott meg a Szijjártó-féle külügy. Velkey György László szerint több esetben mindössze annyi volt a cél, hogy megkönnyítsék a NER kegyeltjeinek egzotikus magánutazásait, miközben a dokumentumnak az lenne a célja, hogy könnyebben utazhassanak azok, akik tényleg diplomáciai tevékenységet végeznek.

Az államtitkár elmondta, hogy így jutott diplomata útlevélhez Habony Árpád, Rákay Philip, Schmidt Mária, Papp Dániel, az MTVA vezetője, Szánthó Miklós, Mága Zoltán, Dzsudzsák Balázs, Szöllősi György vagy Takaró Mihály. De Velkey szerint vannak a listán MSZP-sek, jobbikosok és egyházi személyek is. Az utóbbiaknak általában Semjén Zsolt intézte az útlevelet.

„Leggyakrabban Semjén Zsolt és Rogán Antal volt az előterjesztő, de volt, aki Habony Árpád kérésére kapott indoklás nélkül diplomata útlevelet. Sok kérést pedig a miniszterelnökségre hivatkozva hagytak jóvá.”

Rogán Antal és Habony Árpád a Fidesz hajdúszoboszlói frakcióülésén (2011) Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Az államtitkár hozzátette, hogy NER-közeli, külföldi üzletemberek sora járhatta szabadon a világot a Szijjártó Pétertől kapott diplomata útleveleknek köszönhetően. Orbán Viktor török barátjának és Tiborcz István állandó üzleti partnerének, Adnan Polat török üzletembernek is évek óta van diplomata-útlevele, de ugyanúgy megkapták a Nemzetközi Úszószövetség vezetői, Husain Al Musallam, Al Saabi Ahmad és Brent John Nowicki is.

A Szijjártó-féle külügy közléséből korábban az derült ki, hogy 2019 és 2023 szeptembere között összesen 10219 ilyen okiratot állítottak ki. Tavaly Rogán Antal minisztériuma nemzetbiztonsági okokra hivatkozva tagadta meg a választ arra, hogy van-e diplomata útlevele például Lánczi Tamásnak, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének, Balog Zoltán exminiszter püspöknek, Dzsudzsák Balázsnak vagy épp Matolcsy Ádámnak. Velkey azt ígérte, hogy visszavonják azokat az útleveleket, amik „érdemtelenül és mindenféle alap nélkül” kerültek emberekhez.