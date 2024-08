Nem kérdés többé, tényleg Leisztinger Tamás veszi meg a Honvédot

Bizonytalansággal teli idők járnak a kispesti focicsapatnál mióta tavasszal kiderült, hogy öt év után megválna a klubtól a jelenlegi tulajdonos Bozó Zoltán és a Metalcom Sport Kft. A hírt maga Bozó Zoltán közölte egy interjúban április elején, és bár a nyilatkozatok alapján azóta folyamatosan legfeljebb hetek kérdése a szerződés aláírása, négy hónappal később sem tettek pontot a történet végére. Mutatom is az idővonalat:

április 2.: Bozó Zoltán egy interjúban közli, „hónapok óta folynak a tárgyalások, melynek eredményeként a klubnak új tulajdonosa lehet” .

. április 27.: már azt mondta, megszületett az elvi megállapodás, a szerződés aláírására néhány héten belül sor kerülhet

május 16.: ekkor Bozó azt nyilatkozta, hogy jövő héten, de legkésőbb két héten belül megtörténhet a szerződéskötés

június 22.: a Nemzeti Sport szerint a felek aláírtak egy olyan befektetési szándéknyilatkozatot, amely rögzíti az üzlet feltételeit, a felek szándékait, a befektető vállalásait.

július 23.: a Sportalnak azt nyilatkozta a klub, hogy a szezon kezdetéig választ adnak a tulajdonosváltással kapcsolatos kérdésekre.

Az NB II-es szezon elkezdődött, a Honvéd az első meccsén a Budafok ellen 3-3-t játszott idegenben, majd hazai pályán 1-0-ra megverte a Tatabányát, de nem derült ki semmi a tulajdonosváltásról.

A cégbíróságra benyújtott hivatalos dokumentumok azonban sok mindent elárulnak. Július 29-én ugyanis taggyűlést tartottak, ahol hat napirendi pontot is tárgyaltak a jelenlegi tulajdonosok.

Az új tulajdonos

Mindegyik közül azonban a legfontosabb a hatodik napirendi pont, mely az új tulajdonosról szól, illetve arról, hogy a jelenlegieknek emiatt le kell mondaniuk az elővásárlási jogaikról.

Az előterjesztés szerint az Arago-Sport Zrt. szerezné meg a focicsapat mögött álló cég 100 százalékos tulajdonrészét.

photo_camera Részlet a július 29-i taggyűlés jegyzőkönyvéből

Ezzel pedig megerősítetté váltak azok az értesülések, amelyek az egykori Diósgyőr-tulajt, Leisztinger Tamást sejtették vevőjelöltnek. Az Arago-Sport egyébként már egy 2016 év vége óta létező cége a vállalkozónak, csak egészen 2024. július 2-ig Alcsiszigeti Befektetési Kft.-ként működött. Ekkor váltott nevet, és egyben székhelyet is az 1,3 milliárd forintnál is nagyobb törzstőkével rendelkező társaság, amely a névváltással egy időben a budapesti XIX. kerületből az V. kerületi Akadémia utcába költözött.

Leisztinger Tamás egyébként az a nagyvállalkozó, aki kormányoktól függetlenül meg tudta találni a helyét és a számításait, volt ő már szocialista háttérmilliárdos is, ebből kiindulva nem is nagyon szerették a Fideszen belül. A NER-ben mégis talpon tudott maradni. Azt rebesgetik ebben az is segítette Leisztingert, hogy 2010-ben megvette a diósgyőri focicsapatot, amit 10 évvel később adott el. Amikor bevásárolta magát a borsodi fociklubba, az Észak-Magyarország érdeklődésére a következőképpen nyilatkozott (az interjú azóta lekerült az oldalról):

„Maradjunk annyiban, hogy egy Magyarországon vállalkozásokat működtető ember esetében nem baj, ha szerepet vállal olyan ügyekben, ami egyébként is fontos neki, főleg akkor nem, ha például az ország első számú politikai vezetőjének is fontos ugyanez az ügy.”



Leisztinger egyébként annyira NER-en kívül mozog, hogy talán csak egyetlen olyan fotót ismerünk, azt is 2016-ból, amin Orbán Viktorral egy társaságban szerepel.

photo_camera Leisztinger Tamás és Orbán Viktor találkoznak a DVTK labdarúgó-edzőközpontjának átadásán Miskolc Diósgyőr városrészében 2016. április 10-én Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Mindenesetre nem tűnik alaptalannak most sem a gondolat, hogy nem azért jelent meg a Honvéd mögött, mert remek üzleti lehetőséget látna az egyébként csúnya veszteségeket termelő csapatban, mely épphogy elkerülte az NB II.-ből való kiesést tavasszal.

Új ügyvezető

A jegyzőkönyv tanúsága szerint az eddigi egyetlen ügyvezető, Kun Gergely egy társat kapott maga mellé Séllei Árpád személyében,

ami már feltehetően a tulajdonosváltással van összefüggésben. Ezentúl kettőjüknek együttes cégképviseleti joga lesz. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy bármilyen hivatalos dokumentum csak úgy érvényes és jogszerű, ha azt mindketten ellenjegyzik.

Séllei egyébként jártas a fociklubok irányításában, tavaly év végén mondott le ugyanis a Haladás ügyvezetői posztjáról. A már akkoriban is jelenlevő anyagi gondok végül a másodosztályú Haladás mögött álló cég megszűnéséig vezettek, amit idén júliusban jelentettek be. A helyi focinak így most megint a nulláról kell elkezdenie építkezni, jelenleg az NB III.-ban szerepel a város csapata. A történetben fontos esemény volt, hogy a tulajdonos, Homlok Zsolt elvált Mészáros Lőrinc lányától, kiesett a pikszisből, ez pedig végül a focicsapat végét is jelentette.

Séllei egyébként a kft. megszűnése után újságírói kérdésre azt mondta:

"Homlok Zsolt egy jól működő, pozitív céget vett meg tőlem két éve, azt tette tönkre, illetve a Haladást. Semmit nem fog rendezni, egy forintot se tesz a Haliba, ezért lett vége.”



Pénzügyekben is változtatnak

Nyilvánvalóan a következő két napirendi pont sem független a tulajdonosváltástól. Egyrészt a tulajdonosok által teljesíthető pótbefizetés nagyságát 500 millió forintról egymilliárd forintra emelték. (Ezt csak a tulajdonosok változtathatják, ugyanis a társaságok létesítő okiratában szerepeltetni kell ezt az információt.)

Márpedig a Honvéd Futball Kft. jelentős tőkepótlásra szorul, az elmúlt 2 évben ugyanis több mint 3 milliárd forintos veszteséget termelt a cég,

amit nem bírt el a cég saját tőkéje. Ennek értéke közel mínusz félmilliárd forint jelenleg, ez pedig veszélyezteti a jogszabályoknak való megfelelést, ezért van szükség a tőkepótlásra.

photo_camera Fotó: Honvéd FC

Ilyenre egyébként az elmúlt öt évben folyamatosan szükség volt, hiszen mindössze egyetlen évben, 2021-ben sikerült egy minimális, 7 milliós profitot kimutatni év végén. Arról, hogy pontosan mennyi pénzt is kellett betenniük Bozóéknak a Honvédba 2019 óta, és hogy ennek milyen trükkös formáját választották, ebben a cikkünkben írtunk részletesen.

A Metalcom Sport Kft. idén február végén 120 millió forintos tagi kölcsönt adott a Honvédnak, ezt most tőkévé formálják. Mivel a negatív saját tőke miatt szükséges pótbefizetés, a jelek szerint a jelenlegi tulajdonos ebből 120 millió forintot vállal magára. Ezt a tagi kölcsönt apportálja tőkeként, ami egyszerűen megfogalmazva azt jelenti, hogy a tulajdonos gyakorlatilag lemond arról, hogy ezt a pénzt visszakapja.

Hitel is lehet a történetben

Egyelőre kicsit nehezen értelmezhető az egyik napirendi pont. Eszerint ugyanis a Metalcom Sport és a Kreditor Zrt. kölcsönszerződést köt, emiatt a Honvéd mögött álló, eladás alatt álló cégnek követelésen alapított jelzálogszerződést kell majd aláírnia.

Ebből az olvasható ki, hogy

az egyébként szintén Leisztinger tulajdonában álló Kreditor Zrt.-től kölcsönt vesz fel, aminek záloga a Honvéd követelésállománya lesz.

Ez a legutóbbi, tavaly év végi állapot szerint kicsit több mint egymilliárd forint.

Az állam is besegít, ahogy tud

Egy múlt héten megjelent kormányhatározat értelmében ugyanis augusztus 5-től már nem a klub kasszáját terheli a Bozsik Aréna üzemeltetése. Ez az idei év hátralévő részére 238 millió forint könnyebbséget, az államkasszának pedig terhet jelenthet a kormány számításai szerint, a következő évre pedig Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszternek összeraknia egy koncepciót. Szeptember 15-éig el kell készítenie a stadion üzemeltetési költség- és bevételi terveit is tartalmazó hosszú távú üzemeltetési koncepciót.

Az idei évre átvállalt 238 millió forintból kiindulva közel 600 millió forintos költségtől mentesülhet majd Leisztinger.