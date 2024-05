Homlok Zsolt válása a Haladás végét is jelentette, kétséges már az NB III.-as indulás is

„Az MLSZ fellebbviteli licencadó bizottsága a mai napon helybenhagyta az elsőfokú döntést, így a Szombathelyi Haladás férfi labdarúgócsapata a 2024/25-ös szezonban már biztosan nem indulhat az NB II.-ben” - áll a klub honlapján. Egyúttal jelezték, még az sem biztos, hogy az NB III.-ban elindul jövőre a csapat, erről majd jövő héten születik döntés.

A szombathelyi csapat az elmúlt bő egy évben egyre nehezebb anyagi helyzetbe került, bár a problémák sora leginkább 2017-ben kezdődött, amikor is átadták a 15 milliárd forintból készült új stadiont. Ennek üzemeltetése akkora teher volt, hogy szinte belerokkant a Haladás, ezért végül az állam vállalta magára az üzemeltetést, hiszen sem a sportegyesület, sem pedig a szombathelyi önkormányzat nem akart/tudott erre pénzt áldozni.

A Haladás azon kevés NER-csapatok egyike, mely végül rosszul járt a közbeszerzéseken gyarapodó tehetős tulajdonosával.

Homlok Zsolt már azelőtt a csapat környékén mozgolódott – leginkább szponzorként és az egyesület elnökeként –, hogy 2022 nyarán ténylegesen tulajdonosa lett a csapat mögött álló gazdasági társaságnak. De egy évvel korábban is az ő cége volt az, amely a szükségessé vált tőkeemelést kifizette a Haladás Marketing Kft.-ben. Ez a cég a többségi tulajdonosa a csapat mögött álló Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft.-nek, és végül ennek tulajdonosa lett Homlok Zsolt 2022-ben. A csapatot tehát a Haladás Marketingen keresztül közvetve birtokolja.

photo_camera A 15 milliárd forintból épült 9000 férőhelyes stadionba is belerokkant a Haladás Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Az anyagi nehézségek tehát már régre nyúlnak vissza, az elmúlt egy évben azonban már sorra lehetett napi szintű pénzügy nehézségekről olvasni a sajtóban: csak halmozódtak a kifizetetlen számlák és dolgozói fizetések. A folyamat olyan, mintha a hegytetőről egy hógolyó kezdett volna legurulni, ami végül egy mindent elsöprő lavinává nőtte ki magát. Ennek betetőzése a mostani MLSZ-döntés a licenckérelem elutasításáról.

A klub ugyanis nem felelt meg az MLSZ által támasztott pénzügyi kritériumoknak. A legfontosabb ok, amiért a bizottság nem látta biztosítottnak a „vállalkozás folytatásának elvét”, az a reklámbevételek elmaradása volt.

Tudva a tulajdonos környezetében bekövetkezett változásokat, nincs is nagyon min meglepődni. Homlok Zsolt ugyanis nemcsak tulajdonosa, de zászlóshajó cége, a közbeszerzéseken sokáig jól szereplő Homlok Építő Zrt. egyik fő szponzora is a csapatnak. Homlok azonban tavaly év elején elvált Mészáros Lőrinc lányától, ennek következtében pedig kiesett a pikszisből. Mészárosék kirakták Homlok cégét az egyik nagyobb projektből, és más munkához sem jutott alvállalkozóként a piacon. Más lehetősége nem lévén Tallinban és Romániában próbál munkát szerezni.

Ugyan a Homlok Építő 2023-as beszámolóját még nem ismerjük, a történtekből sejthető, hogy jelentősen visszaestek a cég számai. Ez egyben azt is jelenti, hogy a focicsapat támogatására sem jut annyi, mint korábban. A Haladás tavalyi beszámolója ezt alá is támasztja.

photo_camera Fotó: Szombathelyi Haladás/Facebook

Míg 2022-ben reklámbevételként 465 millió forintot könyvelt el a csapat, 2023-ban ez már csupán 20 millió forint volt.

Drasztikusan visszaestek összességében is a Haladás bevételei: 843 millió forint után már csak 319 millió forint folyt be a kasszába. Egyéb bevételként 458 milliót számoltak el a korábbi 215 millió után, ám ez a növekedés leginkább csak technikai tényező eredménye. Valaki ugyanis elengedett egy 268 millió forintos kötelezettséget, vagyis ezt az összeget nem kell visszafizetnie a Haladásnak. Mindezek nyomán a 2022-es egymilliárd forintot is meghaladó büdzsé mintegy 30 százalékkal 777 milliósra zsugorodott.

A kiadásokat ugyanakkor egyáltalán nem tudták kordában tartani, aminek a végeredménye egy 416 millió forintos masszív veszteség lett. Mivel ezt semmiképp nem bírja el a cég saját tőkéje, szinte borítékolható, hogy a jogszabályoknak megfelelő működés érdekében egy nagyobb összeget kellene a tulajdonosnak betennie a cégbe. Jelen helyzetben azonban nagy kérdés, hogy vajon miből?

A Haladás története jól példázza, mi történik, mi történhet akkor egy NER-lovag által tulajdonolt focicsapattal, ha az adott személy kiesik a pikszisből, és vállalkozásainak működését gyakorlatilag ellehetetlenítik a piacon. Noha a csapat már az új stadionjával is csak szenvedett, Homlok Zsolt mégis egyfajta megmentőként érkezett a csapathoz. A válása azonban nemcsak a házassága, de a szombathelyi focicsapat végét is egyaránt jelentette.