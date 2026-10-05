387 millió forintból utazott Sulyok Tamás az elmúlt két évben, többször vitt magával államtitkárokat is

Még az előző kormány idején küldtünk közérdekű adatigénylést a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, hogy megtudjuk, 2024. március 5-i hivatalba lépésétől 2025. végéig Sulyok Tamás akkori köztársasági elnök
Az adatokat nem adták ki, de a pereket megnyertük, így szeptember végén az újra csak Külügyminisztérium néven működő minisztérium elküldte az összesítést a 33 utazásról időpont, célország, delegációs létszám, delegációs lista (állami vezetők és közszereplők), utazási cél szerint, feltüntetve a szállásköltséget, útiköltséget (repülőjegy és kormányváró), illetve az egyéb kiadásokat:
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Nem ért vele egyet, de nem volt szerinte más lehetősége. Úgy látja, hogy a köztársasági elnökök legitimációja is véget ért ezzel.
Novák 15 szobát foglaltatott, de a delegációt már nem állították össze. Sulyok Tamás csak három napot maradt, a foglaláson viszont már nem tudtak módosítani, így az egészet ki kellett fizetni.
Bár csak három napot volt kint, 228 millió forintért a teljes olimpiára lefoglaltak 15 szobát a magyar küldöttségnek.
228 millió ment a levesbe.