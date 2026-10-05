387 millió forintból utazott Sulyok Tamás az elmúlt két évben, többször vitt magával államtitkárokat is

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Még az előző kormány idején küldtünk közérdekű adatigénylést a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, hogy megtudjuk, 2024. március 5-i hivatalba lépésétől 2025. végéig Sulyok Tamás akkori köztársasági elnök

  • hány alkalommal járt külföldön hivatalos úton,
  • ezek mettől meddig tartottak, milyen eseményeken vett részt,
  • hány fős delegációval utazott,
  • mennyi volt a teljes delegáció, illetve külön Sulyok Tamás szállásköltsége,
  • illetve mindent egybevéve (szállás, utazás, egyéb kiadások) mennyibe kerültek az egyes utak, tételesen lebontva”.

Az adatokat nem adták ki, de a pereket megnyertük, így szeptember végén az újra csak Külügyminisztérium néven működő minisztérium elküldte az összesítést a 33 utazásról időpont, célország, delegációs létszám, delegációs lista (állami vezetők és közszereplők), utazási cél szerint, feltüntetve a szállásköltséget, útiköltséget (repülőjegy és kormányváró), illetve az egyéb kiadásokat:

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