A norvég köztévé megírta nekünk a saját verzióját az elmaradt Magyar Péter-interjúról

Pontosította a 444 kérdésére a norvég közmédia riportere, mennyire volt leszervezve az a végül meg nem valósult Magyar Péter-interjú, ami miatt Budapestre repültek. Az NRK vasárnap a Tisza-kormány médiához való viszonyáról írt cikket. Azt állították, hogy az új magyar kormány nem úgy viselkedik a sajtóval, ahogy kellene, és ehhez azt hozták fel példának, hogy hiába volt előre leegyeztetett interjújuk a magyar miniszterelnökkel, ez elmaradt, és arra sem kaptak lehetőséget, hogy valaki mást kérdezzenek a kormányból. A riporterek külön kiemelték, hogy Magyarral a 2024-es EP-kampány idején még gond nélkül tudtak interjút készíteni.

A norvégok állítását a Miniszterelnökség gyorsan cáfolta: szerintük a norvég közszolgálati médiának nem volt megbeszélt interjúja Magyar Péterrel. Az NRK mostani válasza alapján valóban nem egy hosszabb, leülős interjúban állapodtak meg, és nem is kaptak fix ígéretet.

„A nyár folyamán főként telefonon tartottuk a kapcsolatot a miniszterelnök sajtótitkárával. Azt mondták nekünk, hogy a miniszterelnök nagyon elfoglalt, de ha július 27-én vagy 28-án találkozunk a parlamentben, ahol ő is ott lesz, akkor valószínűleg tud majd válaszolni a kérdéseinkre az ülés előtt. Tudatában voltunk annak, hogy nem egy hosszú, leüléses interjúról állapodtunk meg”

– írta kérdésünkre Zofia Paszkiewicz, az NRK akkor az interjú reményében Budapestre látogató berlini tudósítója.

Zofia Paszkiewicz, az NRK tudósítója kérdezi Magyar Pétert 2024-ben.

Az ülés előtt aztán felhívták őket azzal, hogy Magyar egyik napon sem tud nekik interjút adni. A norvégok ezután hiába kértek másik időpontot, és Magyar Péter következő sajtótájékoztatóján sem tehettek fel kérdést. Ezután azt kérték, hadd beszéljenek legalább valaki mással a kormányból, vagy egy szóvivővel, de a norvég riporter szerint azt a választ kapták, hogy ne keressék többet a magyar kormány sajtószolgálatát.

„Ha ez azóta megváltozott, vagy félreértés történt, örömmel visszatérnénk Budapestre, hogy interjút készítsünk Magyarország miniszterelnökével” – írta az NRK riportere.

Közben Magyar Péter is posztolt az ügyhöz kapcsolódóan, ebben írja: „Mind ellenzékben, mind kormányon igyekeztem és igyekszem a lehető legtöbb interjúigényt kielégíteni és a lehető legtöbb kérdést megválaszolni. Most mégis szeretnék valamit kérni. Nem a propagandistáktól. A sajtótól. Ha bármiről írnak, előtte legalább kérdezzenek! Akár a kormánytól, akár a TISZA-tól, akár tőlem. Nem tartom korrektnek például, hogy az egész magyar sajtóban megjelenik egy olyan állítás, hogy lemondtam a norvég köztelevízióval leegyeztetett interjúmat, meg hogy csúnyán bántak a norvég riporterrel. Ugyanis ez nem igaz. Nem volt előre fixen leegyeztetett interjú, és nem bánt velük senki udvariatlanul. Mindez kiderült volna, ha a sajtó kérdez, mielőtt kritika nélkül lehozzák a norvég közmédia állítását.”