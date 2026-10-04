A norvég köztévé szerint nem oké, ahogy Magyar Péter bánik a sajtóval

Kritikus cikket írt a norvég közmédia arról, hogyan kezeli a sajtót Magyar Péter és a Tisza-kormány. Az NRK stábja július végén azért utazott Budapestre, mert előre leegyeztetett interjúja volt a miniszterelnökkel a Parlamentben. Már bent voltak az épületben, amikor Magyar sajtósa telefonon közölte velük, hogy az interjú elmarad, és azt sem tudták garantálni nekik, hogy legalább egy sajtótájékoztatón kérdezhetnek majd.

A norvég stáb ezek után megpróbálta más kormánytagokkal pótolni az interjút, ezért elkezdték körbetelefonálni a kontaktjaikat, mire a beszámoló szerint a miniszterelnökségről azzal szóltak rájuk, hogy ha tovább zaklatják telefonokkal a kormány tagjait, a norvég közmédia soha nem fog interjút kapni Magyarországon.

Amikor később a Parlamentben az ülésterem felé tartó Magyart próbálták megszólítani, a miniszterelnök nem állt meg nekik, majd a távozáskor újabb meglepetés érte őket: az őrség arra szólította fel a stábot, hogy töröljék a Magyar irodája előtti vörös szőnyegről készített néhány másodperces felvételt.

Az NRK riportere azt írja, enyhe sokkban próbálták megérteni, mi történik velük, és hogy valóban az a politikus utasítja-e el így a sajtót, aki a választási győzelme után szabadabb médiát ígért. A norvég ripporterek végül csak az Orbán-kormányban korább EU-miniszterét tudta meginterjúvolni – vagyis a jelek szerint Bóka Jánossal kellett beérniük.

„Nyugtalan érzéssel repülök haza: nem minden úgy van, ahogy lennie kellene, ha Magyarország legbefolyásosabb embere nem akar válaszolni a kritikus kérdésekre”

– írják a riporterek.

A cikk külön kiemeli, hogy az NRK Magyar 2024-es EP-kampánya alatt még gond nélkül készíthetett vele interjút. A kormányváltás után arra számítottak, hogy a sajtóval való magyar kormányzati kapcsolat is látványosan megváltozik, hiszen míg Orbán Viktor idején általában válaszra sem méltatták az interjúkéréseiket, Magyar stábja a mostani beszélgetésről hónapokon át egyeztetett velük.