András exherceg perel a letartóztatásával kapcsolatos házkutatási parancsok ügyében

Andrew Mountbatten-Windsort, vagyis András exherceget februárban tartóztatták le közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával, nem sokkal azután, hogy a rendőrség bejelentette, vizsgálják a volt herceg és a néhai szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein közötti kapcsolatot, bizalmas anyagok, kormányzati információk esetleges megosztását. Akkor több napon át tartottak házkutatást a Sandringhamben található Marsh Farm nevű birtokán, valamint a windsori birtokon lévő egykori otthonában, a Royal Lodge-ban.

Az exherceg jogi képviselői most vitatják a letartóztatásával kapcsolatos házkutatási parancsokat, a Thames Valley-i Rendőrség a BBC szerint meg is erősítette, hogy „jogi eljárás folyik a Központi Büntetőbíróságtól korábban kiadott parancsokkal kapcsolatban”.

A gyanú szerint András exherceg az adófizetőkkel fizettette ki túlárazott utazási költségeit és az általa igénybe vett masszázsokat, amíg az Egyesült Királyság kereskedelmi megbízottjaként dolgozott. Ezek kifizetését a 2000-es évek elején egy akkori köztisztviselő megtagadta, felettesei azonban felülbírálták döntését. Egy már nyugdíjba vonult tisztviselő a BBC-nek korábban azt mondta, András kereskedelmi megbízottként néha inkább hátráltatta, mint támogatta az Egyesült Királyság kereskedelmének fellendítését. Szerinte „tehernek tekintették” Andrást, aki „szakértőnek hitte magát, pedig nem volt az”.

Arról, hogy a brit királyi családnak ez nem Epstein-ügy, hanem András-ügy, márciusban írtunk hosszabban.