Az orosz felszólítás ellenére Kijevben maradnak az európai diplomaták

Hiába szólította fel távozásra a Kreml az Ukrajnában dolgozó külföldi diplomatákat, Németország, Olaszország, Spanyolország és Svédország már bejelentette, hogy a diplomatáik maradnak Kijevben. A négy ország ukrajnai nagykövetségei erről hétfőn adtak ki közös közleményt.

Az orosz külügy szombaton szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és más külföldieket, hogy hagyják el az országot, illetve ne utazzanak oda. Az orosz felszólításnak eddig egyetlen ország sem tett eleget nyilvánosan: Lengyelország már külön jelezte, hogy nem változtat a kijevi nagykövetsége működésén, az EU ukrajnai nagykövete pedig hétfőn azt mondta, mind a 25 Kijevben működő uniós tagállami nagykövetség marad a városban.

Égő hotel a kijevi belváros diplomáciai negyedében egy orosz rakéta- és dróntámadás után. Fotó: HENNADII MINCHENKO/NurPhoto via AFP

A külképviseletek szerint az orosz külügy kijelentései az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket fenyegeti, és azt hangsúlyozták, hogy Oroszországnak be kell tartania a Bécsi Egyezményt és a nemzetközi humanitárius jogot.

Az orosz felszólítás közvetlen előzménye, hogy múlt szerdán roncsdarabokat találtak egy nyugati ország kijevi nagykövetségének területén egy orosz dróntámadás után. Az országot nem nevezték meg nyilvánosan, csak azt közölték, hogy a követség Kijev Sevcsenkivszkij kerületében működik – itt egymás közelében található egy sor európai diplomáciai képviselet, többek között itt van a magyar is. A kijevi magyar nagykövetség nyilvános munkatársi listáján jelenleg hat diplomáciai vagy attaséi beosztásban dolgozó magyar szerepel.