Borízű hang #288: Bongépítőverseny cserediákoknak, szikhmaxxing a Bogányi-zongorán [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.
Közösségépítő, kulturális műsorunk nagy hangsúlyt helyez a közös élményszerzésre, és már ma szem előtt tartja a soron következő választások történelmi tétjét. Pályázatunkat a miniszter úr is támogatja.
A legfideszesebb nevek. Heti letartóztatásértékelés: Hankó-show 9/10. Az ország felöntése. Az ön gyereke is megtanulhat Nyugat-Európában bongot építeni! Performatív palesztinpártiság Debrecenben.
A legfideszesebb nevek. Heti letartóztatásértékelés: Hankó-show 9/10. Az ország felöntése. Az ön gyereke is megtanulhat Nyugat-Európában bongot építeni! Performatív palesztinpártiság Debrecenben.
Időnként valakinek eszébe jut, hogy jó ötlet pucér nőkkel eladni termékeket. De tényleg az? Nyilván nem, de ez még nem jelenti azt, hogy nem történik meg újra meg újra.
A vénasszonyok nyarának Szküllái és Karübdiszei között. Fentaniltapaszbár. Heti letartóztatás/gyanúsítás-értékelés: ha Orbán lenne a 10/10, Seszták 8 vagy csak 6? Köves Slomó mennyi? További idióta szobrok. Új Terror Háza-koncepciónk.
Az Umami második évadját Kárai Dáviddal indítjuk. Dávid bloggerből lett influenszer, séf, szakácskönyvszerző – megélhetési influenszer, ahogy ő hivatkozik magára. Amellett, hogy Dávid segítségével bepillantást kapunk a gasztroinfluenszerek munkájába, arról is beszélünk, hogy milyen felelőssége van az internetes véleményvezéreknek, és hogy mennyire érdemes hinni a videós éttermi ajánlóknak.