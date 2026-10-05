Borízű hang #288: Bongépítőverseny cserediákoknak, szikhmaxxing a Bogányi-zongorán [rövid verzió]

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Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Közösségépítő, kulturális műsorunk nagy hangsúlyt helyez a közös élményszerzésre, és már ma szem előtt tartja a soron következő választások történelmi tétjét. Pályázatunkat a miniszter úr is támogatja.

  • 00:00 Tartalomjegyzék. Barczafalvi Szabó Dávid nyelvújítása. A legfideszesebb nevek. Kis-Szölgyémi Ferenc.
  • 07:14 Hogy lehet lakni a parlamentben? Hankó-show: 9/10. A Totalcarnak köszönhető kormányzati Skoda Superb.
  • 12:16 Hankó nem tolvaj. Seszták túl dörzsölt a showhoz. Hogy megy a kajafutár a parlamentbe?
  • 16:30 Kell valakinek egy szikh cserediák?
  • 20:39 Mennyire Izrael-párti a brit kormány? Performatív palesztinpártiság Debrecenben. Az izraeli jogállam.
  • 26:23 Ismét itt a szaunázók hétvégéje.
  • 28:42 Magyar Péter Vespán. Alapvető különbségek olasz és magyar jogosítványok között.
  • 35:03 HIVATALOS: UJ Péter nem volt kommunista ügynök. Ez az átvilágítás nem az az átvilágítás. A különösen érzékeny adatkör.
  • 39:29 Az AI tönkretette a Revolut-kártyák művészeit. Az AI tönkretette a Google-t.
  • 43:26 Praktikus tippek vízóra-cseréhez. A szolgáltató legyen szíves szolgáltatni.
  • 49:23 Küldjetek fideszes neveket! Jellegzetesen fideszes termékek.
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