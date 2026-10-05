Borízű hang #288: Bongépítőverseny cserediákoknak, szikhmaxxing a Bogányi-zongorán [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Közösségépítő, kulturális műsorunk nagy hangsúlyt helyez a közös élményszerzésre, és már ma szem előtt tartja a soron következő választások történelmi tétjét. Pályázatunkat a miniszter úr is támogatja.