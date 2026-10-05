Diáktüntetésen vesztette el a kezét egy 15 éves fiú Franciaországban

Súlyosan megsérült hétfőn a kezén egy középiskolás az észak-franciaországi Lens-ban a közoktatásra szánt állami források növeléséért harmadik hete tartó megmozdulássorozat egyik tüntetésén. A 15 éves fiúnak leszakadt a keze, amikor felszedett egy könnygázgránátot, amelyet a rendőrök dobtak a fiatalok felé – mondta egy rendőrségi forrás az AFP hírügynökségnek.

Tüntetőt vesznek őrizetbe a rendőrök Nancyban Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP

Franciaország országos tiltakozási napra és gimnáziumi blokádokra készül, miközben egyre erősödik a diákmozgalom, és nő a vita a rendőri fellépés mértékéről. Egy 16 éves toursi diák családja is feljelentést tett rendőri erőszak miatt, miután a fiú a múlt héten elvesztette jobb szemét. Az ügyben rendőrségi vizsgálat folyik.

Sébastien Lecornu francia miniszterelnök korábban a diákok panaszait jogosnak nevezte, és azt mondta, a kormánynak meg kell hallgatnia őket, így próbálta csillapítani a tiltakozásokat. Utasította a minisztereit, hogy foglalkozzanak a diákok öt fő követelésével. Ezek között szerepel a hiányzó tanárok pótlásának megszervezése, mivel egyes területeken a diákok hónapokig kimaradnak az oktatásból a tanárhiány miatt, még a kulcsfontosságú vizsgaévekben is. Lecornu felülvizsgálatot kért Franciaország hosszú tanítási napjairól is, amelyek Európa leghosszabbjai közé tartoznak.

A kormány a lepusztult iskolaépületek javítását is megvizsgálja. A franciaországi blokádokon részt vevő gyerekek arról számoltak be, hogy óra közben becsurog a víz az osztálytermekbe, csótányok vannak, leomlanak a mennyezetek, nyáron pedig elviselhetetlen a hőség. Lecornu szerint a minisztereknek a hónap végéig javaslatokkal kell előállniuk.

A demonstrációk országszerte hétfőn 589 tanintézményt érintettek az állami fenntartású 3400 középiskolából, amely csökkenést jelent a pénteki 735-höz képest – közölte Edouard Geffray oktatási miniszter a Párizstól délnyugatra található Guyancourt egyik gimnáziumában tett látogatásán.

„Az a cél, hogy szerdától fokozatosan mindenhol újrainduljon a tanítás” – hangsúlyozta a tárcavezető. Hozzátette, hogy a diákokat, akikkel találkozott, megdöbbentette a tiltakozást kísérő erőszak. A tárcavezető szerint a megmozdulásokban eddig 190 tanuló szenvedett sérüléseket. (via The Guardian, MTI)