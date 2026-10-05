Több tucat sérült Harkivban az orosz dróntámadás után, gyerekek is vannak a sebesültek között

Öt ember meghalt és több tucatnyian megsebesültek, amikor az orosz hadsereg hétfőn irányított légibombákkal és drónokkal támadta Harkivot. Az ukrán hatóságok szerint legalább három KAB típusú légibomba csapódott be a városban, a sérültek között gyerekek is vannak. Oleh Szinyehubov, a harkivi katonai közigazgatás vezetője előbb 39 sérültről számolt be, de nem sokkal később már 53-ra nőtt a sebesültek száma.

A légibombák az orosz határtól negyven kilométerre lévő milliós nagyváros Szlobidszkij kerületet találták el, megrongálódott egy ötemeletes lakóház is.

„Jelentős pusztítás történt. Több helyszínen több tucat lakóépület, egy civil vállalat, valamint legalább húsz gépkocsi rongálódott meg. A tüzek összterülete csaknem 15 ezer négyzetméter”

- mondta Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója.

A sebesültek között három gyerek is van. „Súlyos állapotban van egy 11 éves kislány, közepesen súlyos állapotban egy 15 éves fiú, egy 15 éves lány pedig akut stresszreakciót szenvedett el” - közölte a kormányzó. A mentés és kutatás még most is tart, a romok alatt még lehetnek emberek.

Fotó: CARLO BRAVO/Anadolu via AFP

Egy orosz harci drón egy benzinkutat is eltalált Harkivban hétfőn. A várost már előző este is támadták az orosz erők: vasárnap Banderol rakétákkal mértek csapást a város egy másik kerületére, abban a támadásban egy ember meghalt és nyolcan megsebesültek. Moszkva egyelőre nem kommentálta a harkivi támadást.