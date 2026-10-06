23 milliót kapott Rubint Réka cége Rogán minisztériumától

23 millió forint támogatást kapott ingyenes közösségi tornák szervezésére és népszerűsítésére Rubint Réka cége 2025 és 2026 között a Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetirodától – derült ki a 24.hu cikkéből.

A lap kérdésére a jogutód Miniszterelnökség közölte, 2025 szeptembere és 2026 februárja között összesen háromszor támogatta – kétszer 10 millióval, egyszer 3 millióval – Rogán minisztériuma a Norbi Duci Tréning Nonprofit Kft.-t – utoljára idén februárban. „A Miniszterelnökség vizsgálja a támogatások odaítélésének, felhasználásának és elszámolásának körülményeit. A kormány kiemelt célja, hogy a közpénz felhasználása jogszerű és ellenőrizhető legyen” – írták.

Rubint és férje, Schóbert Norbert a Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör alapítóiként a választás előtti hónapokban a Fidesz mellett. Rubint a Digitális Polgári Körök eseményein is megfordult, Schóbert pedig nyilatkozott a Tisza Pártnak tulajdonított kamu adótervről, meg arról, kiket visznek el Ukrajnába, ha kitör a háború.