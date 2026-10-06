Kiengedték a letartóztatásból Fásy Ádám feleségét

Megszüntették Fásyné Gurzó Mária és a vele üzletelő Munkácsy Art Kft. vezetőjének letartóztatását – közölte a Kecskeméti Törvényszék. Az NKA-ügyben érintett két gyanúsítottat négy hónapra bűnügyi felügyeletbe helyezték, ami azt jelenti, hogy nem hagyhatják el a települést, ahol élnek, és hetente kétszer jelentkezniük kell a rendőrségen.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség hétfőn közölte, hogy az „eljárás jelen szakaszában a letartóztatással elérni kívánt célok enyhébb kényszerintézkedés alkalmazásával is elérhetők”.

Fotó: Németh Dániel/444

Fásy Ádám feleségét, Gurzó Máriát szeptember elején vették őrizetbe, majd tartóztatták le különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználásának gyanúja miatt, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) több mint 17 milliárd forintnyi támogatásával kapcsolatos büntetőeljárásban. A gyanú szerint egyebek mellett fiktív számlákkal igazolta, hogy határidőre elkészült a Kéz, szív, lélek – magyar kortárs művészek nyomában című dokumentumfilm első két része.

A filmet valójában a Fásy család „filantróp” tevékenységére jól rímelő nevű Munkácsy Art Rendezvényszervező Kft. pályázta meg. A sorozattá duzzadó projekt első két epizódjára a cég az NKA 790-es, úgynevezett egyedi támogatási keretéből 82,55 millió forintot kapott, a harmadik és negyedik részre pedig Hankó Balázs saját, 447-es miniszteri keretéből utalt ki további 89,9 millió forintot. Papíron a Munkácsy Art Kft.-nek semmi köze a Fásy családhoz: a céget egy Szabó Sándor nevű férfi vezeti, akinek azonban korábban volt közös cége Fásy Ádámmal, méghozzá az IRM Magyarország Zrt., ami érintett volt egy őssejtkezelési botrányban, ami miatt Fásyt tíz hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. (via Telex)