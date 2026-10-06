Rogán Cecília bulvároldalának ex-főszerkesztője mostantól az ATV online lapját főszerkeszti

Győrik Ferenc lett az ATV online kiadványának főszerkesztője – derül ki az atv.hu közleményéből. Győrik a 2024-től főszerkesztő Semsei Lászlótól vette át a stafétát, aki a csatorna digitális divíziójának vezetője lett. Mint írják, az új főszerkesztő az elmúlt években elsősorban az ATV-nél és a Nap Hírénél dolgozott.

Győrik karrierjében kiemelendő pont, hogy ő főszerkesztette a twn.hu nevű bulvároldalt: a milliárdokat fialó oldalt Rogán Antal egykori felesége, Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata alapították – az áprilisi választás óta zombiüzemmódban, Sarka Kata férjének százszázalékos tulajdonában működik.

Rogán Cecília és Sarka Kata versenyigazgatók, a zsűri tagjai a 2023. évi Magyarország Szépe – Miss World Hungary szépségverseny sajtótájékoztatóján Budapesten, a The Duchess Rooftop Bar termében 2023. május 16-án. Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A bulváros kötődésről a Hit Gyülekezete vezető lelkészéhez, vagyis Németh Sándorhoz tartozó ATV így ír: „Az új főszerkesztő közéleti és bűnügyi újságírói tapasztalatai mellett a bulvármédiát is jól ismeri. Győrik pályafutása során többek között a Hot! Magazinnál, a Storynál, a TWN-nél, a Life.hu-nál, a Bestnél, a 24.hu-nál és a Femcafénál is dolgozott. Ez a tapasztalat az atv.hu tartalmi irányának alakításában is szerepet kaphat.”