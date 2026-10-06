Szabályosan kilőtt a magyar ipar augusztusban, évek óta nem volt ekkora növekedés

Nagyon régen nem látott mértékű növekedést hozott össze augusztusban a magyar ipar a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint. Az ágazat a nyers és a munkanappal kiigazított adatok szerint is egyaránt 8,7 százalékkal növekedett az előző év azonos időszakához mérten.

Ilyen mértékű bővülésre pedig nagyon régen nem volt példa, legutóbb 2022 decemberében tudott a mostaninál nagyobb növekedést összehozni, 9 százalékosat.

Júliushoz mérten ugyanakkor nem volt rendkívüli a teljesítmény, mindössze 1 százalékkal nőtt az ágazat volumene. Így, az augusztusi növekedésnek köszönhetően már majdnem sikerült visszatérnie az iparnak a 2021-es év átlagának megfelelő szintre, attól már csak mindössze 1 százalékos az elmaradás.

A statisztikai hivatal jelentése egyelőre még csak első becslés, ami azt jelenti, hogy részleteket egyelőre még nem lehet látni arról, hogy mely alágazatoknak köszönhető ez a rég látott teljesítmény. A KSH azonban annyit már elárult, hogy a feldolgozóipari alágak többségében – így a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában is – csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. Az ipar egészét érintő volumennövekedés elsősorban a két legnagyobb súlyú alágnak, a járműgyártásnak, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának köszönhető.

Az idei év egészét tekintve 3,4 százalékos volt a bővülés mértéke augusztus végéig, ami sokkal jobb a tavalyi ugyanezen időszakban összehozott 3,9 százalékos zsugorodásnál.