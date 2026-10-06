Telex: Nagy Márton a zürichi ISP Groupnak dolgozik

A Telex banki forrástól megtudta, hogy a zürichi ISP Groupnál helyezkedett el Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter, akiről a múlt héten derült ki, hogy Svájcba ment dolgozni. Az 1993-ban alapított ISP Group strukturált termékekre, vagyonkezelésre és tőkepiaci szolgáltatásokra szakosodott, de publikál elemzéseket is.

A befektetési bank vezetésében Nagy Márton nincs benne, a lap úgy tudja, egyfajta elemzői-tanácsadói szerepe van a cégnél, aminek nincs közvetlen kapcsolata magyarországi befektetésekkel. A cég vezetői közül a főtulajdonos az egyik egykori társalapító, Roy Tal vezérigazgató, míg az elnök a szintén társalapító Itay Sturm, akik korábban mindketten Izraelben csináltak karriert.

Nagy Márton előadása 2022. szeptember 30-án. Fotó: Németh Dániel/444

Nagy Márton a Válasz Online szerint végleg szakított a magyar politikával, és a Fidesz vezetőivel sincs élő kapcsolata. Június végén költözött Zürichbe, később a családja is követte.