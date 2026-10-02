Nagy Márton legalább a privát repülőrajtot összehozta: bár miniszterként soha semmilyen gazdasági előrejelzése nem jött be, egy svájci bank munkát adott neki

Nagy Márton nyár óta Svájcban él, egy zürichi befektetési banknak dolgozik – értesült több forrásból a Válasz Online. A lap telefonon érte el a volt minisztert, aki nem kommentálta az információikat. Nagy szűk környezetéből viszont minden kétséget kizáróan igazolták a Válasznak a kiköltözése tényét. A lap szerint a volt miniszter végleg szakított a magyar politikával, az ellenzékbe került Fidesz vezetőivel nincs élő kapcsolata.

Fotó: Bankó Gábor/444

Nagy az utolsó, 2022-2026 közötti Orbán-kormány tagja volt, előbb tárca nélküli gazdaságfejlesztési miniszterként, 2023-tól a nemzetgazdasági tárca vezetőjeként, majd Varga Mihály MNB-elnökké választásától, 2025-től gazdasági csúcsminiszterként. A minisztersége idejére esik a NER időszakának legpocsékabb gazdasági teljesítménye inflációs válsággal, az árfolyamválság szélére sodródással, lényegében egy négy évig tartó gazdasági stagnálással, tartósan magas államháztartási hiánnyal, az államadósság finanszírozásának rekordszintre drágulásával. Végül a választási kudarc után kipucolt kasszával adta át az állam pénzügyeit.

Mindezek mellett az ő szakmai védjegye, mondhatni, bravúros képessége volt az, hogy soha semmilyen gazdasági előrejelzése nem jött be.

Ugyanakkor a személyes, illetve családi, ismerősi repülőrajtban példamutató volt akkor is, amikor ezt a nemzetgazdaságnak csak jósolni tudta, összehozni nem. A fivéréhez köthető ügyvédi irodának 1,4 milliárdot fizetett ki a tárcájához tartozó Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., de a fivéréhez köthető Trustify Befektetési Alapkezelő a 24.hu korábbi cikke szerint szintén nem szenvedett hiányt a NER éveiben közpénzből. Emellett az is kiderült a választás után, hogy a titkárságvezetője négy évre kapott szingapúri diplomata állást nyelvvizsga nélkül, és mindent megtett a turizmus fellendítéséért: imádott luxuskörülmények között, ész nélkül szórt közpénzcsilliárdokért utazgatni.

Mindemellett a Válasz szerint egyértelműen ő volt a Tiborcz-pénzelés kulcsembere az előző kabinetben, ráadásul a családjához köthető érdekeltségek lényegében összeépültek az Orbán-vő gazdasági holdudvarával. A lap felidézi, hogy az általa felügyelt NTH Nemzeti Tőkeholding a múlt év végéig összesen 2639 milliárd forint értékben vállalt kötelezettséget arra, hogy állami tőkét pakoljon különböző ingatlan- és magántőkealapokba, ezek többsége a volt miniszterelnök vejéhez és Nagy fivéréhez kötődött.

Mindezek fényében meglepőnek tűnhet, hogy a lap információi szerint Nagy már a Tisza-győzelem előtt álláslehetőségek után érdeklődött frankfurti, londoni és zürichi elemzőházaknál, befektetési társaságoknál – a jelek szerint végül ez utóbbi helyszín lett a megoldás a választások után. Azt is megemlítik ugyanakkor, amiről gazdasági körökben tavaly nyáron sokan beszéltek: hogy amikor tavaly júliusban a városmajori szívklinikán megműtötték, az akkori hivatalos tálalástól eltérően nem egy apróbb beavatkozás történt, hanem közvetlen életveszélyben volt, komoly műtéten esett át. Egyik távoli rokona szerint „már ekkor ki akart csekkolni a politikából, de a körülmények nem engedték”.