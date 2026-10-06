Több mint 7 milliárd forintnyi tao-támogatást nem sikerült visszaszerezni a sportszervezetektől

Több mint 21 milliárd forintnyi tao-támogatást követeltek vissza sportszervezetektől a 2022 és 2026 közötti elszámolások eddigi ellenőrzése alapján – derül ki a Sportért Felelős Államtitkárság keddi Facebook-posztjából.

Az érintett időszakban összesen mintegy 500,8 milliárd forint támogatás jutott közel 2500 sportszervezethez a hat látványcsapatsportágban (jégkorongban, kézilabdában, kosárlabdában, labdarúgásban, röplabdában és vízilabdában). A cégek társasági adójából származó támogatásokat azonban nem minden szervezet használta fel szabályosan.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A poszt szerint

több mint félezer esetben a szervezetek az elmarasztaló záróhatározat után sem fizették vissza a pénzt, ezért az államtitkárság Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz fordult.

A NAV eddig több mint 1,98 milliárd forintot szerzett vissza. További 241 ügyben zajlik végrehajtás, összesen több mint 10,3 milliárd forint behajtására. Ezek közül 121 ügy a labdarúgást, 62 a kézilabdát, 42 a kosárlabdát, 13 a röplabdát, három pedig a vízilabdát érinti.

Másik 120 eljárásban viszont meghiúsult a végrehajtás: ezekben összesen több mint 7 milliárd forintnyi állami támogatást nem sikerült visszaszerezni.

A sikertelen eljárásokból 46 a labdarúgáshoz, 30 a kézilabdához, 25 a röplabdához, 18 a kosárlabdához, kettő pedig a vízilabdához kapcsolódik. Emellett 18 ügyben hitelezői igénybejelentés van folyamatban, ezeket egyelőre nem a NAV kezeli. A sportállamtitkárság a posztot azzal zárta, a cél egy átlátható sportfinanszírozási rendszer kialakítása.

A Tisza 2026-os választási programja szerint a párt nem csökkenti a sport-tao-n keresztül érkező támogatásokat, azokat teljes egészében a sportra fordítják, ám ezt a költségvetésen keresztül teszik, így biztosítva azok hatékony felhasználását.

Pósfai Gábor belügyminiszter – a sport felügyelete a kormányváltással a BM-hez került, az államtitkár Kálnoki-Kiss Attila lett – egy korábbi rádióműsorban a Fradiváros-ügy kapcsán arról beszélt: nem klubok ellen zajlik speciálisan vizsgálat, a tao-támogatások rendszerének felülvizsgálata a cél. Azt mondta, a Nemzeti- Adó- és Vámhivatal az elmúlt négy évben csaknem ötszáz esetben indított eljárást különböző egyesületek ügyében, és 92 alkalommal „már ki lett mondva, hogy ez a támogatás elveszett”.

A miniszter úgy fogalmazott, egyetért a tao-rendszer eredeti céljaival, ami az utánpótlás-nevelés támogatása, az infrastruktúra-fejlesztés, valamint a sport népszerűsítése volt. Ezeket a célokat ápolni kell, de olyan sportfinanszírozási rendszert kell kialakítani, ami segíti az utánpótlást, és inkább a létesítmények fenntartását, mintsem újak építését támogatja, emellett jóval többet költ az iskola- és szabadidősportra. Az új rendszerben emellett nemcsak a hat kiemelt sportág, hanem az összes többi is tudna profitálni a „tao-s” pénzekből. A Népszava korábban azt írta, a módosítás első része az őszi adócsomaggal megérkezhet.