Zelenszkij tanácsadója szerint dél-koreai export segített enyhíteni Oroszország üzemanyagválságát

Oroszország több mint 176 ezer tonna kőolajterméket importált dél-koreai kikötőkön keresztül júliusban és augusztusban, enyhítve ezzel az olajfinomítói elleni ukrán dróntámadások következményeit – közölte Vladiszlav Vlaszjuk ukrán elnöki tanácsadó.

Vlaszjuk közelebbről meg nem határozott adatokra és egyéb értesülésekre hivatkozva arról számolt be, hogy csak augusztusban a dél-koreai beszerzések az orosz üzemanyagimport 31 százalékát tették ki. Azt is mondta, hogy értesülések szerint nyugati szankciós listákon szereplő tankereket is használtak a szállításokhoz.

„Ezek a szállítások pontosan akkor indultak el, amikor az orosz olajfinomítók elleni ukrán dróntámadások visszafogták a termelést és üzemanyaghiányt okoztak Oroszországban”

– írta az ukrán szankciópolitikáért felelős elnöki megbízott a Facebookon.

Vladiszlav Vlaszjuk ukrán elnöki tanácsadó Kijevben 2026. július 29-án. Fotó: DANYLO ANTONIUK/Anadolu via AFP

Vlaszjuk kijelentései nem függetlenek Szöul és Kijev diplomáciai vitájától, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanis korábban bejelentette két hadifogságba esett észak-koreai katona átadását Dél-Koreának, amiről Szöul azt mondta, a lépést titokban kellett volna tartani.

Ukrajna idén mélységi dróncsapásokkal elkezdte támadni Oroszország olajlétesítményeit, ami a dízelolaj meg a benzin exportjának tilalmára és a legsúlyosabban érintett régiókban üzemanyag-korlátozásra késztette Moszkvát.

A Guardian kikötői feljegyzésekre és a hajóforgalmat nyomon követő adatbáziskora hivatkozva azt írja, dél-koreai kikötőkben üzemanyagot vett fel hét olyan tanker, amik közül egyesek brit/EU-s szankciók hatálya alatt állnak. Vlaszjuk – aki a Guardiannal megegyező számokat említett a bejegyzésében – az orosz–ukrán háborúra utalva azt írta, „ez szöges ellentétben áll Dél-Korea szankciós politikájával, amelyet a teljes körű (orosz) inváziót követően fogadott el”.

A Guardian cikkére válaszul a dél-koreai külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy Szöul „támogatja és aktívan részt vesz az ukrajnai háború lezárását és a békés újjáépítés elérését célzó globális erőfeszítésekben”. Kiemelték még, hogy a dél-koreai kormány szigorúan betartatja az exportkorlátozásokat Oroszországgal szemben, kiterjesztette azok hatályát a stratégiai termékeken túl „azokra a nem stratégiai árukra is, amiknél nagy a kockázata annak, hogy katonai célokra használják fel őket”.

I Dzsemjong dél-koreai elnök pénteken nem részletezett intézkedésekkel fenyegette Ukrajnát arra az esetre, ha Kijev nem ismerné el annak a titoktartási megállapodásnak a megkötését, ami Szöul szerint a két elfogott észak-koreai katona átadására vonatkozott. Szöul bocsánatkérést vár Kijevtől, ami viszont tagadja, hogy létezne ilyen titoktartási megállapodás. Az ukrán külügyminisztere mindenesetre közölte, hogy Kijev javítani kívánja kapcsolatait Dél-Koreával. (MTI)