14 ember, köztük négy gyerek meghalt a Prilukit ért orosz rakétatámadásban

14 ember meghalt a legutóbbi orosz rakétatámadásban az észak-ukrajnai Csernyihiv megye Priluki nevű településén, 4 gyerek holttestét a romok alól emelték ki – közölte a katasztrófavédelmi szolgálat, ami szerint 50 sebesült van, köztük 7 gyerek.

15 embert, köztük egy kiskorút sikerült kimenteni. A katasztrófavédelem pszichológusainak 36 embernek kellett segítséget nyújtaniuk. A mentés még tart, és lehetnek további áldozatok a romok alatt.

Oroszország a reggeli órákban mért rakétacsapást a városra, és az ukrán közlések szerint szinte teljesen romba döntött egy többszintes lakóházat.

Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Vitalij Gyakivnics, a közép-ukrajnai Poltava megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy Kremencsukban két halálos áldozatról és 34 sebesültről tudnak a hatóságok. A sebesültek között két 2012-es születésű gyerek is van. Az orosz támadásokban károk keletkeztek öt társasházban (ezekben összesen 431 lakás található), emellett 35 családi ház is megrongálódott, további hat lakóház pedig teljesen romba dőlt.

Az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy az ukrán erők csapást mértek az oroszországi Brjanszki területen található Szescsai repülőtérre. Emellett a Brjanszki területen, Grinyovo térségében egy elektronikus hadviselési állomást, Jelionka térségében pedig egy radarállomást találtak el.

Ukrán csapások Oroszországban

A hadsereg közölte azt is, hogy adatai szerint az oroszországi Szamarai területen az ukrán erők október 2-i csapásai következtében megsérült 14 olajtartály a Proszvet településen lévő lineáris termelési és diszpécserállomáson. A létesítményben különböző lelőhelyekről származó, magas és alacsony kéntartalmú kőolajat kevernek az exportra szánt, Urals típusú kőolaj előállításához, ami az orosz kőolajexport teljes mennyiségének akár 50 százalékát is kiteszi. Az üzem részt vesz az orosz fegyveres erők ellátásában – tették hozzá.

A kijevi hadvezetés beszámolója szerint megerősítették, hogy megrongálódott két gáztisztító berendezés, valamint egy másodlagos lepárlóegység több eleme az asztrahanyi gázfeldolgozó üzem elleni október 4-i támadásban. Az üzem a világ egyik legnagyobb kéntermelője. A ként a robbanóanyagok és lőpor gyártása során alkalmazott nitrálási folyamatokban használják – emelte ki a vezérkar. (MTI)