Elmérgesedett gyerekelhelyezési ügy robbantotta ki a legnagyobb német kémbotrányt a hidegháború óta

Ha nem fajul el egy hamburgi steakházlánc örökösnőjének gyerekelhelyezési ügye, lehet, hogy soha nem derül ki, hogy a német hírszerzés egykori vezetője éveken át államtitkokat szivárogtat ki. Márpedig August Hanningot tényleg csak a véletlennek köszönhetően sikerült lebuktatni. Az ügy súlyosságát jelzi, hogy a szövetséges titkosszolgálatok (így a britek és az amerikaiak) is aggódnak amiatt, hogy az általuk megosztott anyagok is veszélybe kerültek-e. A Hanning-ügy nemcsak a német hírszerzés történetének egyik legsúlyosabb botránya, de európai viszonylatban is évtizedek óta a legjelentősebb.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
A vád szerint BND egyik dolgozója 2022-ig bezárólag több mint ezer minősített dokumentumot szivárogtatott August Hanningnek, aki ezeket az információkat külföldi titkosszolgálatoknak is továbbította.