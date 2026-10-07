Elmérgesedett gyerekelhelyezési ügy robbantotta ki a legnagyobb német kémbotrányt a hidegháború óta

külföld

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Ha nem fajul el egy hamburgi steakházlánc örökösnőjének gyerekelhelyezési ügye, lehet, hogy soha nem derül ki, hogy a német hírszerzés egykori vezetője éveken át államtitkokat szivárogtat ki. Márpedig August Hanningot tényleg csak a véletlennek köszönhetően sikerült lebuktatni. Az ügy súlyosságát jelzi, hogy a szövetséges titkosszolgálatok (így a britek és az amerikaiak) is aggódnak amiatt, hogy az általuk megosztott anyagok is veszélybe kerültek-e. A Hanning-ügy nemcsak a német hírszerzés történetének egyik legsúlyosabb botránya, de európai viszonylatban is évtizedek óta a legjelentősebb.

August Hanning
Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance via AFP

Közel kétezer dokumentum, tizenkét év alatt

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
külföld Christina Block Manfred D oleg gyeripaszka hírszerzés LobbyControl August Hanning bnd szivárogtatás Azerbajdzsán Német Szövetségi Hírszerző Szolgálat
Kapcsolódó cikkek

Hazaárulás kísérlete miatt vették őrizetbe a német titkosszolgálatok egykori vezetőjét

A vád szerint BND egyik dolgozója 2022-ig bezárólag több mint ezer minősített dokumentumot szivárogtatott August Hanningnek, aki ezeket az információkat külföldi titkosszolgálatoknak is továbbította.

Bódog Bálint
külföld