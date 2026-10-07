Még olcsóbban vehetünk ennivalót, viszont kilőtt az üzemanyagok ára, gyorsuló ütemben nő az infláció

Idén szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 1,6 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a KSH szerdán. Az infláció egyértelműen túl van a mélyponton, de egyelőre lassan emelkedik, és bőven az MNB 3 százalékos célja alatt van (de még a később életbe lépő 2,5 százalékos céltól is elmarad). Enyhén emelkedni kezdett a nyugdíjasinfláció is (0,9 százalékról 1,1 százalékra), a gyorsan változó, átmeneti vagy nem piaci alapú árváltozásokat kiszűrő maginflációs mutató viszont csökkent, az augusztusi 2 százalék után 1,9 százalék volt.

Az inflációra ható fontosabb tényezők közül

az élelmiszerárak tovább csökkentek, de a mérséklődés az előző havi 1,4 százalék után már csak 1,3 százalék volt; ezen belül a vendéglátás nélküli, tehát csak élelmiszerbolti élelmiszerárak 4,6 százalékkal estek az augusztusi 4,8 százalék után). Ezen belül a krumpli 7,6 százalékkal drágább, a tej 8,1 százalékkal olcsóbb lett.

az üzemanyagárak gyorsuló ütemben nőnek, az előző havi 1,3 százalék után a múlt hónapban 6,9 százalékkal drágult a tankolás;

a háztartási energiáért 4 százalékkal, ezen belül a vezetékes gázért 11 százalékkal kevesebbet, míg az áramért 1,3 százalékkal többet kellett fizetni.

A további főbb termékcsoportok közül legnagyobb mértékben a szolgáltatások drágultak, ezek ára 4,9 százalékkal nőtt, ezen belül legnagyobb mértékben a színházjegyeké, az 17,6 százalékkal emelkedett. A teherszállítás 14,9, a taxi 11,5, a postai szolgáltatások 9,6 százalékkal kerültek többe. A szeszes italok, dohányáruk ára 3,3 százalékkal emelkedett, míg a tartós fogyasztási cikkeké 1,2 százalékkal.

Augusztushoz képest az árak 0,2 százalékkal növekedtek, a havi átárazások üteme ezzel változatlan maradt. Havi összevetésben az élelmiszerár 0,1 százalékkal csökkent, a háztartási energia 0,2 százalékkal drágább lett (ezen belül a gázár stagnált). A legdurvább havi árváltozást az üzemanyagok produkálták, augusztusról szeptemberrel 5,9 százalékkal nőtt az áruk.