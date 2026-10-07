Rossz számokat adtak ki Ruff Bálinték, Magyar Péternek nem 21, hanem 4 fős közösségi médiás stábja van

„A sajtóban megjelent számokkal ellentétben Magyar Péter miniszterelnök közösségimédia-tartalmaiért és videóiért összesen négy miniszterelnökségi munkatárs felel, akiknek havi illetménye együttesen 3 900 000 forint. A korábbi téves közlés miatt elnézést kérünk”, írta szerda esti közleményében a Miniszterelnökség.

Ezzel azokra a sajtóhírekre reagáltak, amelyek egy közérdekű adatkérésre kapott miniszterelnökségi választ idéztek. Ilyen volt a kedd délután 2-kor megjelent Magyar Nemzet cikk, és ilyen volt a szerda esti RTL Híradó beszámolója is.

A sajtó arra volt kíváncsi, hogy mekkora összegű közpénzből finanszírozzák Magyar Péter miniszterelnök közösségimédia-stábjának működését, hányan dolgoznak a kormányfő online kommunikációján, valamint milyen szerződések és kifizetések kapcsolódnak a miniszterelnök közösségimédia-felületeinek működtetéséhez.

Fotó: Németh Dániel/444

A Miniszterelnökség válaszul Magyar Péter stábja helyett a tárcánál összesen ezzel a feladattal foglalkozó személyek adatait közölte: 21 alkalmazott van, havi munkabérük pedig összesen 21,85 millió forint.

A külsős szerződésekkel és megbízásokkal kapcsolatban azt írták, nem kötöttek szerződést külsősökkel tartalomgyártásra, közösségi oldalak kezelésére, sem kommunikációs tanácsadásra.