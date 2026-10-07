A legújabb hungarikum: az úttest közepére, sávok közé álmodott mozgáskorlátozott parkolót a főváros

Általában nehéz egyetérteni a Facebookon elengedett elmebetegezésekkel, sőt, magával a facebookos hőbörgés műfajával is, de a Wintermantel Zsolt volt újpesti fideszes polgármester által kiposztolt fotó kedvéért indokolt kivételt tenni. Jöjjön előbb a kép, aztán a körítés.

A fotó az újpesti városközpont közelében, kicsivel a Pozsonyi utca és a Munkásotthon utca kereszteződése előtt készült, nagyjából itt. Ez az útszakasz is része a Pozsonyi utca – István út útfelújításnak, ami a fővárosi önkormányzat beruházásában zajlik március óta. Most járnak a III. ütemben (itt a térkép, hogy ez milyen munkálatokkal jár), ami a beruházó BKK-nak köszönhetően valószínűleg új szóval segíti gazdagodni a magyar bulvárnyelvet: a halálút, halálkereszteződés stb. után a halálparkoló kifejezéssel.

A gondos tervezők ugyanis a Pozsonyi utca közepébe, a forgalmi sávok közé, egyenesen az egyik forgalmi sáv megszakításával álmodtak meg egy mozgáskorlátozott parkolóhelyet. Sőt, mint a IV. kerületi önkormányzat lapja, az Újpest Média hétfőn megírta, nem is egyet: a kerület vezetése már két hete megkereste a BKK-t, amikor megtudták, hogy „a tervek szerint egy forgalmi sáv megszüntetésével az úttest közepén parkolósávot, az úttest szélén pedig kerékpársávot alakítanak ki”. Hogy nem is csak egy mozgáskorlátozott parkolóhely lesz itt, hanem egy teljes parkolósáv, önmagában persze nem mindegy – ha egyetlen parkolót biggyesztettek volna be az út közepére, egy eddig meglévő forgalmi sávba, akkor még azt is kockáztatnák, hogy figyelmetlen sofőrök belecsapódjanak a parkoló autóba –, de azon a problémán például aligha változtat, hogy egy kerekesszékes sofőr hol és hogyan fog ki-beszállni az úttest közepén, illetve utána hogyan jut ki a sávok közül a járdára.

Mindeközben a BKK úgy kezdi a projekt bemutatását: „A fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá és korszerűbbé váljon Újpesten az István út és a Pozsonyi utca. [...] A beruházás során megújul az útpálya, rendezettebbé válnak a közterületek, javulnak a gyalogos- és kerékpáros kapcsolatok”. Az útpálya megújítása tényleg ráfér erre az útszakaszra, de nehéz ebbe belelátni, hogyan lesz ettől biztonságosabb az út.

A beruházás, és főleg a formabontó parkolóelhelyezés miatt levélben kerestük meg a BKK-t, valamint a fővárosi és a kerületi önkormányzatot. Többek között arról érdeklődtünk, milyen forgalomtervezési, műszaki, mérnöki okok állnak az unortodox megoldás mögött, volt egyeztetés erről bármilyen mozgáskorlátozott érdekvédelmi szervezettel, és ha igen, azok milyen álláspontot fogalmaztak meg, illetve ha nem, miért nem. Azt is megkérdeztük, hogy volt-e erről lakossági fórum vagy egyeztetés a kerület vezetésével, és ott nem jöttek-e elő ellenérvek, emellett kérdeztünk arról is, hogy van-e reális esély arra, hogy más módon alakítsák ki a parkolósávokat, illetve a mozgáskorlátozott parkolót, vagy ez már a végleges állapot.

Kérdéseinkre a IV. kerületi önkormányzat rövid, a BKK hosszú választ adott, a két levélben foglaltak legfeltűnőbb érdekessége azok látványos ellentmondása. Újpest önkormányzata ugyanis nagyjából annyival letudta a dolgot, hogy

„Illetékesség hiányában egyes kérdéseire választ nem tudunk adni, azzal kérjük, keresse az illetékességgel rendelkező Fővárosi Önkormányzatot, illetve a Budapesti Közlekedési Központot.”

Ugyanis a kerület vezetése szerint „a projektet érintő tervezési, műszaki, kivitelezési kérdésekben, azok megvalósításában” azok illetékesek. A BKK válasza szerint viszont

a tervezésben és a döntés-előkészítésben a BKK, a Budapest Közút és az újpesti önkormányzat képviselői egyaránt részt vettek (…) Mivel a beruházás újpesti tulajdonú és kezelésű területeket is érint, a kivitelezés kizárólag az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulásával indulhatott el.

Vagyis a kerület szerint nekik semmi közük az egészhez, a beruházó szerint viszont dehogynem, ők is jóváhagyták azt, hogy ez az egész ilyen legyen. Sőt, a BKK azt írja: „a beruházásról lakossági bemutatót is tartottunk a kivitelezést megelőzően”. Hogy azon mennyire domborították ki az útpálya közepére tervezett parkolókat, azt persze nem tudjuk. Nem mintha a fővárosi közlekedésszervező cég szerint lenne ezzel bármi probléma.

Egyrészt azért, mert mint írják, ez a fotó csak egy „munkaközi állapotot mutat”. El is küldték azt a műszaki tervet, amiből kiderül, hogy a mozgáskorlátozott parkoló tényleg egy tervezett parkolósáv részeként valósul meg, íme:

Fotó: BKK

Továbbá azt is írják, hogy a parkolónak csak a bal oldalán van közúti forgalmi sáv, „jobb oldalán pedig egy széles biztonsági zóna, amelyet kerékpársáv követ. A mozgáskorlátozott parkolóhoz kapcsolódó, integrált védőzóna 1,60 méter széles, ami meghaladja az ilyen parkolóhelyeknél általánosan alkalmazott méretet”. A BKK szerint ez teszi lehetővé, hogy a kerekesszékkel közlekedők „biztonságosan ki tudjanak szállni a járműből, illetve megfelelő hely álljon rendelkezésükre a manőverezéshez és a megforduláshoz”. Ez jól is hangzik, bár azon a tényen nem változtat, hogy a kerekesszékes sofőrnek az autóforgalom felőli oldalon kell kiszállnia a kocsiból, és nem az ő oldalán van a teljes 160 centis védőzóna.

Másrészt azért nincs itt semmi látnivaló a BKK válasza szerint, mert „az alkalmazott forgalomtechnikai megoldás nem számít rendhagyónak Budapesten”. Példaként azt említik, hogy „hasonló kialakítással találkozhatunk a József körúton és a Mester utcában is, de funkcionálisan a Bajcsy-Zsilinszky úton alkalmazott rendszer is ugyanezt az elvet követi: a közúti sávot parkolósáv, majd kerékpársáv követi”.

És ha esetleg mégis rendhagyónak érzi, és változtatást szeretne ezen akár a lakosság, akár a kerület vezetése? A BKK nem sok jóval kecsegteti őket: „A kivitelezés során ott várhatók módosítások, ahol a megvalósítás eltér az elfogadott tervektől, ezek azonban várhatóan csak kisebb korrekciókat jelentenek.”