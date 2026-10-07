Újraválasztották az MMA elnökének Turi Attilát

Turi Attila Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Turi Attilát újraválasztották a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnökének a köztestület tisztújító közgyűlésén.

A szavazás a közgyűlés zárt ülésén zajlott le, az MMA-t három éve vezető Turi Attila építész új megbízatása három évre, 2026. november 5-től 2029. november 4-ig szól. Az elnöki posztra Turi Attilának egy kihívója volt, Zoboki Gábor építészmérnök - írja az MTI.

A NER egyik szimbolikus intézménye, a nagyon sok pénzzel és alaptörvényi legitimációval felruházott akadémia az áprilisi választások után újra heves viták tárgya. Legutóbb az Irodalmi Szakszervezet emlékeztetett arra, hogy „sem a közvélemény, sem az új kormányzat nem felejtheti el, hogy az MMA egy mesterségesen felduzzasztott intézmény. Jelenlegi státuszát a Fidesz politikai akaratának köszönheti, nem pedig korszakalkotó kulturális tevékenységének.” De az MMA mint „fideszes politikai intézmény” szerintük „nem azonos számos tagjának kiemelkedő és megkérdőjelezhetetlen alkotói életművével”.

A szakszervezet múlt hétvégén kiadott közleménye szerint az MMA „jelenlegi vezetőinek taktikája világos: a konszolidáció. Váratlanul konstruktív és az új kormányzattal tárgyalóképes arcukat öltötték fel, miközben a Fidesztől kapott kiugróan nagy költségvetésre és ingatlanvagyonra hivatkoznak, hogy bizonyítsák, az MMA megkerülhetetlen.”

Az MMA túlhatalmát a kormány is érzékelheti, mivel még májusban Tarr Zoltán arról adott ki közleményt, hogy „az új kormány visszaadja a döntést az érintettek kezébe, és velük együtt fogunk dönteni a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) sorsáról is.” Ennek a döntésnek egyelőre még a körvonalai sem látszanak, az NKA-ban például továbbra is az MMA tagjai uralják a döntéshozatalt.