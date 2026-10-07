Vitézy Dávid: „Újraindítjuk a Diákváros projektet”

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy újraindítják a Diákváros projektet, mivel Budapest „igazi diákváros”, mégsem történt érdemi előrelépés az egyre súlyosabb kollégiumi férőhelyhiányt illetően. Pedig szerinte ha ezt a problémát sikerül megoldani, akkor az egyszerre enyhíti a lakhatási válságot és szélesebb körben teszi elérhetővé a felsőoktatást.

„Az újjáalakult Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülésén úgy döntöttünk, hogy megvalósítjuk a Diákváros beruházást, ehhez pedig a hazahozott uniós forrásokból pénzt is tudunk biztosítani”, írja.

A cél, hogy a Ferencvárosban fekvő rozsdaövezeti terület új, értékes funkciókat kapjon: új kollégiumi férőhelyeket hoznak létre, megfizethető lakhatással, jól megközelíthető, élhető városi környezetben.

Még 2024 őszén közölte Szentkirályi Alexandra, hogy mégis megépül a 12 ezer férőhelyes Diákváros Budapesten, amit a Fidesz-kormány a Fudan Egyetem miatt söpört félre. A bejelentés úgy történt egyébként, hogy az akkori kormánynak fogalma sem volt arról, mennyibe is kerülhet a projekt. A Diákváros megépüléséért Karácsony Gergely is harcolt, 2021-ben még azt is belengette, hogy csak akkor támogatja a budapesti atlétikai világbajnokságot, ha a kormány cserébe megépíti a Diákvárost. Vb lett, Diákváros viszont sehol.