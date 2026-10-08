Anne Carson kapta az irodalmi Nobel-díjat

Csütörtökön kora délután jelentette be a svéd Királyi Akadémia, hogy 2026-ban a kanadai költő, Anne Carson kapja az irodalmi Nobel-díjat.

Forrás: Wikimedia Commons/Jay Dixit

Carsont régóta az esélyesek között emlegették. A bejelentés szerint pár perccel korábban Izlandon érték el telefonon, ahol épp a szelet hallgatta, de nagyon örült a hírnek. Anne Carson 1950-ban született Torontóban, egyetemen klasszikafilológiát tanult, antik görög művekkel foglalkozott, esszéistaként is jelentős életműve van, de igazán gyakran prózát is vegyítő verseivel vált ismertté.

Pályafutása során több mint 20 kötete jelent meg, legismertebb kötete az 1998-as Vörös önéletrajza, ami magyarul is olvasható, és ami a görög mitológiát kortárs világgal vegyítő verses regény egy meleg fiatal felnövéstörténetéről. Indoklásában a bizottság is azt emelte ki, hogy Carson „merész és ötletes életművében a klasszikus hagyományokkal folytatott játékos párbeszédet, ami révén új formákat teremtett a kortárs irodalom számára”

A díjat a Svéd Akadémia 18 tagú bizottsága ítéli oda, de hosszabb folyamat előzi meg: első körben az irodalmi Nobel-bizottság négy vagy öt tagja több száz embert (egykori díjazottakat, ismert kutatókat, tanárokat, más akadémiák tagjait) keres meg, hogy javasoljanak jelöltet, majd a bizottság a beérkező nevekből (amelyeket 50 évre titkosítanak) kiválogat 15-20-at, a listát később ötre szűkítik, ezt bocsátják az akadémia 18 tagja elé szeptemberben. Csak azé lehet a díj, aki legalább a szavazatok felét megkapja.