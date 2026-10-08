Gajdos: A fakitermelési moratórium fenntartásával egymillió család kerülhetne krízishelyzetbe

„Mintegy 1,5 millió, fával fűtő háztartás ellátását veszélyeztetné, és akár egymillió családot sodorhatna krízishelyzetbe a fakitermelési moratórium meghosszabbítása” – ezzel indokolta Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, hogy nem hosszabbította meg a szeptember végén lejárt tilalmat. A politikus csütörtökön a Facebook-oldalán reagált a döntését ért kritikákra.

Gajdos szerint az előző kormány idején a biomassza-erőművekkel kötött hosszú távú szerződések korlátozzák a jelenlegi kabinet mozgásterét. A biomassza-erőművekkel és faipari cégekkel kötött szerződések felmondása több milliárd forintos kártérítési kötelezettséggel és több ezer munkahely megszűnésével járna.

Tájékoztatása szerint az érintett 1441 védett erdőrészlet 35 százalékában továbbra is tilos lesz a fakivágás, a 120 évnél idősebb, magas természetességű állami erdőállományokban pedig teljes körű moratórium marad érvényben. Kiemelte: a kormány a moratórium elrendelésével időt akart nyerni a helyzet áttekintésére.

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A felmérés szerint az állami erdőgazdaságok évente mintegy 4 millió köbméter fát termelnek ki. Ebből 1,3 millió köbmétert tűzifaként használnak fel, 1,4 millió köbméter a faiparba, 700 ezer köbméter az erőművekbe kerül, 600 ezer köbmétert pedig exportálnak. A miniszter hangsúlyozta: mintegy másfél millió ember számára a fa az egyetlen vagy a fő fűtőanyag, így a kitermelés leállítása közel egymillió családot sodorhatna krízishelyzetbe.

Gajdos szerint az új minisztérium felállításával az erdőgazdálkodásban is szemléletváltásra van szükség. Ennek egyik alapeleme, hogy az állami erdészeti társaságoknak a profitorientált működésről nonprofit működésre kell átállniuk. Emellett az erdőgazdálkodás módján is változtatni kell. Azt írta, az állami erdőgazdaságok új struktúrája sok szakmai és gazdasági racionalizálást eredményez.

„A magyar erdőgazdálkodás alapvető kihívása már nem az erdőterület puszta megőrzése, hanem az erdők hosszú távú ökológiai működőképességének biztosítása. A klímaváltozás miatt egyes jelenlegi állományok fenntarthatósága bizonytalanná válhat, ezért az erdőgazdálkodást termőhely- és klímaalapú adaptáció felé kell elmozdítani. A következő időszak erdőpolitikájának ezért az erdőterület növelése mellett egyre inkább az erdők rezilienciájára kell koncentrálnia”

– fogalmazott.

Gajdos hangsúlyozta: egy több évtizede, illetve évszázada működő rendszer átalakítása nem hajtható végre egyetlen döntéssel. Az átállás során egyszerre kell érvényesíteni az ökológiai és társadalmi célokat. Az új erdőgazdálkodási rendszert a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a ciklus végére szeretnék kialakítani.

A miniszter egyértelművé tette, hogy nem támogatja a fatüzelésű energiatermelést. Szerinte az energiabiztonságot más forrásokra kell alapozni, a lakossági fatüzelést pedig radikálisan csökkenteni kell.

Ahogy a 444-en is írtuk, Gajdos az első döntési szituációban a jó irányba lépett, de most, négy hónappal később, a fakitermelési moratórium lezárásával megadta magát, így nagyüzemileg folytatódhat a magyar erdők pusztítása.

Gajdos döntése széles körben keltett értetlenséget. Elsősorban persze azért, mert ezt a moratóriumot ő maga hirdette meg idén májusban, sőt konkrétan ez volt az első döntése miniszterként. Akkor ez igazi rendszerváltásnak és üdítően új szemléletnek hatott az elmúlt évtizedek magyar állami erdőkezelése után. És szimbolikus lépésnek, hogy pont egy ilyen témájú és ennyire határozott húzással kezdte. Pont emiatt hat ez a mostani visszavonulása legalább olyan erejű szimbólumnak.

A Tisza egyik fő ígérete az volt, hogy pont ellentétesen fognak cselekedni a magyar embereket, magyar állatokat, magyar növényeket, magyar gombákat és egysejtűeket egyformán magasból leszaró Fidesz-tempóval. És hogy megtörik a több évtizedes megszokásokat. Hát ez a húzás most sajnos nem ebbe az irányba mutat. Különös tekintettel arra, hogy az aszály miatt még a szokottnál is sérülékenyebb a hazai erdők állapota. Nem véletlen, hogy a WWF Hungary más szervezetekkel együtt nyílt levélben kérte Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy hosszabbítsa meg a moratóriumot. (via MTI)